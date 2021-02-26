Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С мыслями об АПЛ. Лестер - Славия 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лестер - Славия, Лига Европы, 25 февраля 2021
В чемпионате Англии Лестер ведет отчаянную борьбу за серебро с Манчестер Юнайтед, Челси и даже Вест Хэмом. А вот в Лиге Европы команда Брендана Роджерса, судя по всему, решила добиваться результата малой кровью. Славии этого только и нужно было - пражане шокировали представителя самого сильного чемпионата Европы на его же поле. Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы Лестер - Славия.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Лестер - Славия 0:2
Голы: Провод 49, Сима 79
Первый матч 0: 0
Популярное сейчас
- "Это, конечно, облом". Капитан Брюгге – о вылете из Лиги Европы от киевского Динамо
- Брюгге - Динамо 0:1. Видео гола, обзор матча
- ЛЕ. Брюгге - Динамо 0:1. Все из ничего
- Известны все потенциальные соперники Динамо и Шахтера по 1/8 финала Лиги Европы
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала