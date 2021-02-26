  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. С мыслями об АПЛ. Лестер - Славия 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С мыслями об АПЛ. Лестер - Славия 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лестер - Славия, Лига Европы, 25 февраля 2021

С мыслями об АПЛ. Лестер - Славия 0:2. Видео голов и обзор матча

Новина українською

В чемпионате Англии Лестер ведет отчаянную борьбу за серебро с Манчестер Юнайтед, Челси и даже Вест Хэмом. А вот в Лиге Европы команда Брендана Роджерса, судя по всему, решила добиваться результата малой кровью. Славии этого только и нужно было - пражане шокировали представителя самого сильного чемпионата Европы на его же поле. Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы Лестер - Славия.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Лестер - Славия 0:2
Голы: Провод 49, Сима 79
Первый матч 0: 0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Славия (Прага) Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...