С мыслями об АПЛ. Лестер - Славия 0:2. Видео голов и обзор матча

В чемпионате Англии Лестер ведет отчаянную борьбу за серебро с Манчестер Юнайтед, Челси и даже Вест Хэмом. А вот в Лиге Европы команда Брендана Роджерса, судя по всему, решила добиваться результата малой кровью. Славии этого только и нужно было - пражане шокировали представителя самого сильного чемпионата Европы на его же поле. Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы Лестер - Славия.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Лестер - Славия 0:2

Голы: Провод 49, Сима 79

Первый матч 0: 0