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Фонсека – об ответном матче с Шахтером: Роме будет тяжело

Лига Европы
(1 голосов)

Наставник итальянского клуба хорошо знает бывшую команду

Фонсека – об ответном матче с Шахтером: Роме будет тяжело

Фото: asroma.com

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

- Паулу, что стало ключевым в победе над "Шахтером"? Как вам удалось создать так много проблем сопернику?

- Главная идея - организация нашей обороны. Мы закрыли все возможные зоны для футболистов "Шахтера" в атаке. Знаем, что эта команда очень опасна в контратаках, и сделали все, чтобы не дать ей играть в привычный фирменный футбол.

- Как здоровье Генриха Мхитаряна, из-за повреждения покинувшего поле еще в первом тайме?

- Только завтра мы будем иметь полную картину, но думаю, что, к сожалению, Генрих не будет готов к следующему матчу.

- В 1/16 финала вы обыграли свою бывшую команду "Брагу", а теперь с крупным счетом взяли верх и над хорошо вам знакомым "Шахтером". Что думаете об этом?

- Мы обыграли очень опытную и сильную команду, которая умеет играть в футбол. Которая в этом году, напомню, дважды победила "Реал" и дважды сыграла вничью с "Интером". Но не менее важным будет и ответный поединок, который состоится через неделю в Украине. Очень хорошо знаю характер футболистов, которые защищают цвета "Шахтера" и с которыми отлично знаком. Это сильные игроки, и они сделают все, чтобы победить. В ответном матче нам будет тяжело.

- Почему не играл Крис Смоллинг? У него были какие-то проблемы со здоровьем?

- С ним все в порядке. Смоллинг вернулся после долгого перерыва и провел пару матчей. Уже в воскресенье нас ждет ответственный матч Серии А с "Пармой" в гостях, и мы решили, что в этом он играть не будет.

- В первой половине второго тайма "Шахтер" прибавил и начал неудачно прессинговать. Почему это стало возможным?

- Потому что нам противостояла хорошая команда, которая умеет держать мяч, умеет контратаковать, и, конечно, это ее заслуга

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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Рома (Италия)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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Tom Valentine (Bolintci)
12.03.2021 в 11:22
Да будет очень тяжело... Будет очень тяжело не рассмеяться.
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
12.03.2021 в 09:55
Не ссы, не будет...
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Andre 1972 (Харьков)
12.03.2021 в 09:20
Лукавит хитрый Фонсека! Он вчера не переиграл ,а перехитрил своего соотечественника Луиша! Шахтер играл не хуже но забивала только рома как собственно и вильяреал два гола со стандартов! Я сразу сказал после жеребьевки что не повезло ниДинамо ни Шахтеру уж лучше бы сошлись между собой кто то да вышел бы в 1-4 и очки набрали в таблицу !!!
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.03.2021 в 09:01
Неудачный комплимент. Роме будет пофиг. А Шахтёру уже никак не будет.
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