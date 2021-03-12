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Фонсека – об ответном матче с Шахтером: Роме будет тяжело
Наставник итальянского клуба хорошо знает бывшую команду
Фото: asroma.com
Главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
- Паулу, что стало ключевым в победе над "Шахтером"? Как вам удалось создать так много проблем сопернику?
- Главная идея - организация нашей обороны. Мы закрыли все возможные зоны для футболистов "Шахтера" в атаке. Знаем, что эта команда очень опасна в контратаках, и сделали все, чтобы не дать ей играть в привычный фирменный футбол.
- Как здоровье Генриха Мхитаряна, из-за повреждения покинувшего поле еще в первом тайме?
- Только завтра мы будем иметь полную картину, но думаю, что, к сожалению, Генрих не будет готов к следующему матчу.
- В 1/16 финала вы обыграли свою бывшую команду "Брагу", а теперь с крупным счетом взяли верх и над хорошо вам знакомым "Шахтером". Что думаете об этом?
- Мы обыграли очень опытную и сильную команду, которая умеет играть в футбол. Которая в этом году, напомню, дважды победила "Реал" и дважды сыграла вничью с "Интером". Но не менее важным будет и ответный поединок, который состоится через неделю в Украине. Очень хорошо знаю характер футболистов, которые защищают цвета "Шахтера" и с которыми отлично знаком. Это сильные игроки, и они сделают все, чтобы победить. В ответном матче нам будет тяжело.
- Почему не играл Крис Смоллинг? У него были какие-то проблемы со здоровьем?
- С ним все в порядке. Смоллинг вернулся после долгого перерыва и провел пару матчей. Уже в воскресенье нас ждет ответственный матч Серии А с "Пармой" в гостях, и мы решили, что в этом он играть не будет.
- В первой половине второго тайма "Шахтер" прибавил и начал неудачно прессинговать. Почему это стало возможным?
- Потому что нам противостояла хорошая команда, которая умеет держать мяч, умеет контратаковать, и, конечно, это ее заслуга
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