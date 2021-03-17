Без Мхитаряна, Смоллинга и Дзаньоло - Фонсека везет в Киев 20 игроков

"Рома" опубликовала список футболистов, которые летят в Киев на овтетный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера".

В заявку на матч вошли 20 игроков. Из-за травм игру пропустят Верету, Дзаньоло, Мхитарян и Смоллинг. Жуан Жезус не сыграет по причине болезни коронавирусом.

Вратари: Пау Лопес, Миранте, Фузато.

Защитники: Карсдорп, Ибаньес, Сантон, Манчини, Кумбула, Перес, Спинаццола, Калафьори.

Полузащитники: Кристанте, Пеллегрини, Вильяр, Диавара.

Нападающие: Джеко, Педро, Майораль, Перес, Эль-Шаарави

Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.