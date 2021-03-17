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Без Мхитаряна, Смоллинга и Дзаньоло - Фонсека везет в Киев 20 игроков
Заявка Ромы на ответный матч с Шахтером
AS Roma
"Рома" опубликовала список футболистов, которые летят в Киев на овтетный матч 1/8 финала
В заявку на матч вошли 20 игроков. Из-за травм игру пропустят Верету, Дзаньоло, Мхитарян и Смоллинг. Жуан Жезус не сыграет по причине болезни коронавирусом.
Вратари: Пау Лопес, Миранте, Фузато.
Защитники: Карсдорп, Ибаньес, Сантон, Манчини, Кумбула, Перес, Спинаццола, Калафьори.
Полузащитники: Кристанте, Пеллегрини, Вильяр, Диавара.
Нападающие: Джеко, Педро, Майораль, Перес, Эль-Шаарави
Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.
????????????????????????????— AS Roma (@OfficialASRoma) March 17, 2021
Ecco i nostri convocati per #ShakhtarRoma #ASRoma #UEL pic.twitter.com/5EqdfWZ23H
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