Шахтер во второй раз пропускает от Ромы. Чисто испанский гол "волков"

Трио испанцев могут записать авторство второго гола итальянской "Ромы" в поединке 1/8 Лиги Европы сезона 2020/2021 с "Шахтером".

Случился он на 72 минуте. Атака началась с великолепного паса Педро на Карлеса Переса. Он сделал паузу и с острого угла отдал пас Борхе Майоралю. А уже тот переправил мяч в ворота Анатолия Трубина.

Таким образом Борха сделал дубль в ворота украинских "горняков".

Первый поединок "Рома" - "Шахтер" закончился со счетом 3:0.