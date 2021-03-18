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Шахтер во второй раз пропускает от Ромы. Чисто испанский гол "волков"
А забил тот же Борха Майораль
Фото: Шахтар
Трио испанцев могут записать авторство второго гола итальянской "Ромы" в поединке 1/8 Лиги Европы сезона 2020/2021 с "Шахтером".
Случился он на 72 минуте. Атака началась с великолепного паса Педро на Карлеса Переса. Он сделал паузу и с острого угла отдал пас Борхе Майоралю. А уже тот переправил мяч в ворота Анатолия Трубина.
Таким образом Борха сделал дубль в ворота украинских "горняков".
Первый поединок "Рома" - "Шахтер" закончился со счетом 3:0.
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