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Шахтер во второй раз пропускает от Ромы. Чисто испанский гол "волков"

Лига Европы
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А забил тот же Борха Майораль

Шахтер во второй раз пропускает от Ромы. Чисто испанский гол "волков"

Фото: Шахтар

Новина українською

Трио испанцев могут записать авторство второго гола итальянской "Ромы" в поединке 1/8 Лиги Европы сезона 2020/2021 с "Шахтером".

Случился он на 72 минуте. Атака началась с великолепного паса Педро на Карлеса Переса. Он сделал паузу и с острого угла отдал пас Борхе Майоралю. А уже тот переправил мяч в ворота Анатолия Трубина.

Таким образом Борха сделал дубль в ворота украинских "горняков".

Первый поединок "Рома" - "Шахтер" закончился со счетом 3:0.

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В статье: Лига Европы Педро Родригес Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Борха Майораль Карлес Перес
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