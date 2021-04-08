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ЛЕ. Арсенал - Славия 1:1. Расточительные канониры упускают победу на 90+4 минуте
Команда Артеты не дожала чемпиона Чехии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, первый четвертьфинал. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” Лондон – “Славия” Прага 1:1
Голы: Пепе 86 – Голеш 90+4
“Арсенал”: Лено – Бельерин, Холдинг, Габриэл, Соареш – Парти (Эльнени 77), Джака – Сака (Пепе 78), Смит-Роу (Себальос 89), Виллиан (Мартинелли 73) – Ляказетт (Обамеянг 78)
“Славия”: Коларж – Ба, Голеш, Зима, Боржил – Провод, Громада (Шевчик 46), Станчу (Масопуст 84) – Олайинка (Траоре 86), Сима (Кухта 69), Дорли (Лингр 69)
Предупреждения: Зима 47
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