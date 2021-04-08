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ЛЕ. Арсенал - Славия 1:1. Расточительные канониры упускают победу на 90+4 минуте

Лига Европы
(1 голосов)

Команда Артеты не дожала чемпиона Чехии

ЛЕ. Арсенал - Славия 1:1. Расточительные канониры упускают победу на 90+4 минуте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, первый четвертьфинал. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” Лондон – “Славия” Прага 1:1

Голы: Пепе 86 – Голеш 90+4

“Арсенал”: Лено – Бельерин, Холдинг, Габриэл, Соареш – Парти (Эльнени 77), Джака – Сака (Пепе 78), Смит-Роу (Себальос 89), Виллиан (Мартинелли 73) – Ляказетт (Обамеянг 78)

“Славия”: Коларж – Ба, Голеш, Зима, Боржил – Провод, Громада (Шевчик 46), Станчу (Масопуст 84) – Олайинка (Траоре 86), Сима (Кухта 69), Дорли (Лингр 69)

Предупреждения: Зима 47

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В статье: Арсенал (Лондон) Славия (Прага)
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
08.04.2021 в 23:56
Болеть за Арсенал последние пятнадцать лет-это сплошная мука. Как же вы бл... достали уже.
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download1 (huyersk)
09.04.2021 в 00:22
А за таку Славію - давно забута насолода
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