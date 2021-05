Без Рашфорда и Линделефа. Составы МЮ и Ромы на поединок 1/2 ЛЕ

В Риме на "Стадио Олимпико" в 22:00 по киевскому времени начнется ответный поединок 1/2 Лиги Европы.

"Рома" будет принимать английский "Манчестер Юнайтед".

Первый матч в Великобритании закончился победой англичан 6:2.

Состав Ромы

Состав Манчестер Юнайтед

