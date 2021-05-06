  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Без Рашфорда и Линделефа. Составы МЮ и Ромы на поединок 1/2 ЛЕ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Рашфорда и Линделефа. Составы МЮ и Ромы на поединок 1/2 ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Атака гостям не так уж и нужна

Без Рашфорда и Линделефа. Составы МЮ и Ромы на поединок 1/2 ЛЕ

Фото: Твіттер Роми/автор невідомий

Новина українською

В Риме на "Стадио Олимпико" в 22:00 по киевскому времени начнется ответный поединок 1/2 Лиги Европы.

"Рома" будет принимать английский "Манчестер Юнайтед".

Первый матч в Великобритании закончился победой англичан 6:2.

Состав Ромы

Состав Манчестер Юнайтед

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...