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Без Рашфорда и Линделефа. Составы МЮ и Ромы на поединок 1/2 ЛЕ
Атака гостям не так уж и нужна
Фото: Твіттер Роми/автор невідомий
В Риме на "Стадио Олимпико" в 22:00 по киевскому времени начнется ответный поединок 1/2 Лиги Европы.
"Рома" будет принимать английский "Манчестер Юнайтед".
Первый матч в Великобритании закончился победой англичан 6:2.
Состав Ромы
????????????????????????????— AS Roma (@OfficialASRoma) May 6, 2021
La nostra formazione per #RomaManUtd
FORZA ROMA!#ASRoma #UEL pic.twitter.com/rKkvfV8OhQ
Состав Манчестер Юнайтед
???? ???????????????? ???????????????? ????— Manchester United (@ManUtd) May 6, 2021
Here's how we line up for tonight's #UEL semi-final second leg ????
???? #MUFC
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