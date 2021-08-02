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Заря узнала соперника по раунду плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено
(6 голосов)

Луганцы полетят либо в Вену, либо на Кипр

Заря узнала соперника по раунду плей-офф Лиги Европы

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В понедельник, 2 августа в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, который определит команды, что попадут в групповой этап турнира. На этом этапе стартует бронзовый призер чемпионата Украины луганская "Заря".

"Заря" попала в первую корзину (первый приоритет), поэтому ей не могли попасться АЗ, "Фенербахче", "Антверпен", "Штурм" и "Раннерс". Ее соперником мог стать клуб из четвертого или третьего приоритетов в соответствии с процедурой жеребьевки.

Таким образом, в раунде плей-офф Лиги Европы "Заря" сыграет с победителем пары "Рапид" (Вена, Австрия) – "Анортосис" (Фамагуста, Кипр)

Первый матч на выезде состоится 19-го августа, второй - 26-го августа.

Напомним, ранее потенциального соперника в раунде плей-офф Лиги Чемпионов узнал донецкий "Шахтер".

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Рапид (Вена) Анортосис (Фамагуста)
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Комментарии (12)
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Андрей(Киев) (Киев)
02.08.2021 в 15:28
Да уж,с жеребьёвкой не очень,теперь придется выигрывать у Рапида.
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0
0
kravaserega (Kyiv)
02.08.2021 в 15:24
Если Заря ставит перед собой цели бороться за первые места в ЧУ и играть в группе ЛЕ, то они по крайней мере должны на равных играть с Рапидом
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
02.08.2021 в 16:55
должны... але не зможуть... крім задач і цілей є ще таке поняття, як дух команди, честь, відповідальність перед вболівальниками і країною, повна самовіддача і самопожертва для досягнення тих задач і цілей... більше, ніж впевнений, що в "Рапіда" з цим повний порядок... Ну, і 2-ге місце в Австрії - це зараз сильніше 3-го в УПЛ... правда, "Рапід" ще поки що потенційний суперник... а з "Анортосісом" буде легше...
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0
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dmtroyan (Полтава)
02.08.2021 в 15:13
Второй(за Ворсклой) пошел!
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+1
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
02.08.2021 в 16:35
Чому второй??? Якщо по черзі - то третій... на жаль, такі сьогоднішні реалії...
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0
0
fan_of_Zorechka (луганск)
02.08.2021 в 14:38
Понабирают писак по объявлению..... Луганчане!!! не луганцы
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+3
0
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
02.08.2021 в 14:35
Мінус Зоря
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+2
-2
MaximSK (Киев)
02.08.2021 в 14:35
скорее всего Заря сыграет с Рапидом, крепкий соперник, надо взять реванш у Австрии за Евро.
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+2
0
Arni-86 (Одесса)
02.08.2021 в 14:33
исходя из возможных вариантов, то неплохой жребий
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0
0
янковский ян (Запорожье)
02.08.2021 в 14:30
Ну сказать что рапид сильная команда не могу. Да имя есть но по сути он бы у нас плелся в средине таблицы. Должны пройти если конечно как Ворскла не настроятся
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+3
0
MaximSK (Киев)
02.08.2021 в 16:40
Откуда ты знаешь что Рапид был бы у нас в середине таблицы, у нас сейчас не такой сильный чемпионат? Думаю Рапид был бы в первой четверке у нас.
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
02.08.2021 в 14:21
жо па полна огурцов....
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-2


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