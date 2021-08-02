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Заря узнала соперника по раунду плей-офф Лиги Европы
Луганцы полетят либо в Вену, либо на Кипр
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В понедельник, 2 августа в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, который определит команды, что попадут в групповой этап турнира. На этом этапе стартует бронзовый призер чемпионата Украины луганская "Заря".
"Заря" попала в первую корзину (первый приоритет), поэтому ей не могли попасться АЗ, "Фенербахче", "Антверпен", "Штурм" и "Раннерс". Ее соперником мог стать клуб из четвертого или третьего приоритетов в соответствии с процедурой жеребьевки.
Таким образом, в раунде плей-офф Лиги Европы "Заря" сыграет с победителем пары "Рапид" (Вена, Австрия) – "Анортосис" (Фамагуста, Кипр)
Первый матч на выезде состоится 19-го августа, второй - 26-го августа.
Напомним, ранее потенциального соперника в раунде плей-офф Лиги Чемпионов узнал донецкий "Шахтер".
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