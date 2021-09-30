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Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги Европы Штурм - ПСВ

Лига Европы
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Главным будет Евгений Арановский

Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги Европы Штурм - ПСВ

Новина українською

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч второго тура группового раунда Лиги Европы "Штурм" (Австрия) - ПСВ (Нидерланды).

Главным судьей поединка будет Евгений Арановский.

На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Арбитр ВАР - Денис Шурман, ассистент арбитра ВАР - Виктор Матяш.

Напомним, что поединок начнется сегодня в 19:45.

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В статье: Евгений Арановский ПСВ (Эйндховен) Штурм (Грац)
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Источник:
УАФ

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