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Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги Европы Штурм - ПСВ
Главным будет Евгений Арановский
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч второго тура группового раунда
Главным судьей поединка будет Евгений Арановский.
На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Арбитр ВАР - Денис Шурман, ассистент арбитра ВАР - Виктор Матяш.
Напомним, что поединок начнется сегодня в 19:45.
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Источник:УАФ
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