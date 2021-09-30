Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги Европы Штурм - ПСВ

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч второго тура группового раунда Лиги Европы "Штурм" (Австрия) - ПСВ (Нидерланды).

Главным судьей поединка будет Евгений Арановский.

На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Арбитр ВАР - Денис Шурман, ассистент арбитра ВАР - Виктор Матяш.

Напомним, что поединок начнется сегодня в 19:45.