  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Первый дубль Малиновского, Аталанта легко проходит Олимпиакос
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Первый дубль Малиновского, Аталанта легко проходит Олимпиакос

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Начало возвращения бергамцев?

ЛЕ. Первый дубль Малиновского, Аталанта легко проходит Олимпиакос

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" - "Аталанта" 0:3 (общий счет - 1:5)

Голы: Меле 40, Малиновский 66, 69

"Олимпиакос": Вацлик, Манолас, Сиссе (Масурас 46), Папастатопулос, Лала (Эль-Араби 67), А. Камара, М'Вила (Врусай 67), Рябчук, М. Камара, Тикиньо (Фадига 74), Оньекуру (Вальбуэна 60)

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль (Читтадини 90), Джимсити, Хатебур, Фройлер, Де Роон, Пессина (Коопмейнерс 57), Меле (Пеццелла 84), Малиновский (Михайла 84), Пашалич (Бога 57)

Предупреждения: Сиссе 4, М'Вила 55 - Толой 54, Меле 84

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Генеральный директор "Аталанты" Умберто Марино выразил всеобщее мнение, заявив, что сегодня по-настоящему тяжело говорить о спорте. Тем не менее, попытаемся. Бергамцы приехали в Грецию в разгар кризиса, лишь с одной победой в последних семи матчах, с ощущениями негативной атмосферы и даже конца эры. Даже та одна победа была добыта в первом матче камбеком с помощью двух угловых. А дома при 16-ти тысячах болельщиков в "Олимпиакосе" обещали совсем иную игру, гораздо более смелую. Впрочем, гости справились.

Опираясь на результат первого матча (2:1), "Аталанта" приехала играть осторожно, спокойно. Ставила целью владение инициативой и безопасность обороны. Ничего не создавала в атаке, катая мяч так же медленно, как и в последнее время, но зато в обороне проблем не испытывала. Кроме прорыва и чуть неточного удара Мохамеда Камара низом с 18-ти метров в начале первого тайма. А в концовке этого тайма Де Роон отдал пас вразрез, Меле прорвался слева, вроде бы уже потерял мяч, но Лала зазевался и позволил сопернику пробить.

Второй тайм "Олимпиакос" начал заменой центрального защитника на атакера и неплохим прессингом. Игра стала равной. У него даже прошел заброс по траектории Меле. Разница была лишь в том, что Масурас перебросил вратаря неудачно. И в немедленном ответе "Аталанты". Вышедший на замену Бога прорвался слева, отдал в центр штрафной, также вышедший на замену Коопмейнерс отбросил Малиновскому, и Руслан четко пробил под перекладину. А через четыре минуты украинец пробил туда же мощным выстрелом метров с 25-ти.

Оба гола Руслан не праздновал, после первого приподняв футболку и показав под ней надпись "No War In Ukraine".

"Аталанта" доказала, что сильнее, спокойно прошла в следующий раунд. Также доказала, что в гостях, где проиграла лишь два матча из 17-ти в сезоне, играет гораздо лучше, чем дома. Малиновский сделал первый дубль за этот клуб. Бергамцы возвращаются? Выходят из кризиса? Или же соперник просто оказался слишком слабым? Учитывая критику в Греции в адрес "Олимпиакоса" перед противостоянием, особенно за крайне слабую игру в атаке, за "катеначчо" (SDNA) в первом матче, второй вариант не менее вероятен, чем первый.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиакос (Пирей) Аталанта (Бергамо) Лига Европы Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...