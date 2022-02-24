ЛЕ. Первый дубль Малиновского, Аталанта легко проходит Олимпиакос

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" - "Аталанта" 0:3 (общий счет - 1:5)

Голы: Меле 40, Малиновский 66, 69

"Олимпиакос": Вацлик, Манолас, Сиссе (Масурас 46), Папастатопулос, Лала (Эль-Араби 67), А. Камара, М'Вила (Врусай 67), Рябчук, М. Камара, Тикиньо (Фадига 74), Оньекуру (Вальбуэна 60)

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль (Читтадини 90), Джимсити, Хатебур, Фройлер, Де Роон, Пессина (Коопмейнерс 57), Меле (Пеццелла 84), Малиновский (Михайла 84), Пашалич (Бога 57)

Предупреждения: Сиссе 4, М'Вила 55 - Толой 54, Меле 84

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Генеральный директор "Аталанты" Умберто Марино выразил всеобщее мнение, заявив, что сегодня по-настоящему тяжело говорить о спорте. Тем не менее, попытаемся. Бергамцы приехали в Грецию в разгар кризиса, лишь с одной победой в последних семи матчах, с ощущениями негативной атмосферы и даже конца эры. Даже та одна победа была добыта в первом матче камбеком с помощью двух угловых. А дома при 16-ти тысячах болельщиков в "Олимпиакосе" обещали совсем иную игру, гораздо более смелую. Впрочем, гости справились.

Опираясь на результат первого матча (2:1), "Аталанта" приехала играть осторожно, спокойно. Ставила целью владение инициативой и безопасность обороны. Ничего не создавала в атаке, катая мяч так же медленно, как и в последнее время, но зато в обороне проблем не испытывала. Кроме прорыва и чуть неточного удара Мохамеда Камара низом с 18-ти метров в начале первого тайма. А в концовке этого тайма Де Роон отдал пас вразрез, Меле прорвался слева, вроде бы уже потерял мяч, но Лала зазевался и позволил сопернику пробить.

Второй тайм "Олимпиакос" начал заменой центрального защитника на атакера и неплохим прессингом. Игра стала равной. У него даже прошел заброс по траектории Меле. Разница была лишь в том, что Масурас перебросил вратаря неудачно. И в немедленном ответе "Аталанты". Вышедший на замену Бога прорвался слева, отдал в центр штрафной, также вышедший на замену Коопмейнерс отбросил Малиновскому, и Руслан четко пробил под перекладину. А через четыре минуты украинец пробил туда же мощным выстрелом метров с 25-ти.

Оба гола Руслан не праздновал, после первого приподняв футболку и показав под ней надпись "No War In Ukraine".

"Аталанта" доказала, что сильнее, спокойно прошла в следующий раунд. Также доказала, что в гостях, где проиграла лишь два матча из 17-ти в сезоне, играет гораздо лучше, чем дома. Малиновский сделал первый дубль за этот клуб. Бергамцы возвращаются? Выходят из кризиса? Или же соперник просто оказался слишком слабым? Учитывая критику в Греции в адрес "Олимпиакоса" перед противостоянием, особенно за крайне слабую игру в атаке, за "катеначчо" (SDNA) в первом матче, второй вариант не менее вероятен, чем первый.