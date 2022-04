ЛЕ. Айнтрахт - Барселона 1:1. Отскок по-каталонски

Точно худшая игра "Барсы" за последние полтора месяца. Может, устали после "Севильи", а может просто недооценили соперника - это знает лишь Хави.

В любом случае играли каталонцы плохо. Первый тайм прошел в режиме обоюдных атак, только "Айнтрахт" играл острее, бегал быстрее, отбирал настырнее. Соу не забил с шести метров без сопротивления; также у немцев был пенальти, который отменил VAR - Бускетса в том эпизоде от фола спасли миллиметры.

В ответ у "Барсы" неплохо приложился в девятку Ферран и пальнул в ближний Обамеянг - оба раза на высоте был Кевин Трапп.

Хави сегодня решил поберечь Френки де Йонга и Дембеле, плюс Дани Алвес не заявлен на ЛЕ. Этой троицы не хватало очень сильно - особенно в свете очередного невнятного выступления Адама Траоре, который не разгонял, а, скорее, тормозил атаки.

"Айнтрахт" же усилиями очень наглых и резких Линдстрема, Кнауффа и Камады прорывался по флангам каждые 5-7 минут, и в итоге Кнауфф таки добился своего - молодому латералю удался феноменальный дальний удар.

Вслед за этим Линдстрем не попал в створ метров с десяти, когда тер Штеген уже был отыгран, так что "Барса", можно сказать, легко отделалась.

Все могло кончиться поражением и 0:2, и даже 0:3, а по итогу каталонцы увезли из Германии респектабельные 1:1. В середине второго тайма Хави выпустил основу, и Дембеле с Френки с первой же попытки вывели на ворота Феррана Торреса - получилось и красиво, и результативно.

