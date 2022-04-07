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ЛЕ. Айнтрахт - Барселона 1:1. Отскок по-каталонски

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Слабая игра от фаворита

ЛЕ. Айнтрахт - Барселона 1:1. Отскок по-каталонски

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Grimm

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Точно худшая игра "Барсы" за последние полтора месяца. Может, устали после "Севильи", а может просто недооценили соперника - это знает лишь Хави.

В любом случае играли каталонцы плохо. Первый тайм прошел в режиме обоюдных атак, только "Айнтрахт" играл острее, бегал быстрее, отбирал настырнее. Соу не забил с шести метров без сопротивления; также у немцев был пенальти, который отменил VAR - Бускетса в том эпизоде от фола спасли миллиметры.

В ответ у "Барсы" неплохо приложился в девятку Ферран и пальнул в ближний Обамеянг - оба раза на высоте был Кевин Трапп.

Хави сегодня решил поберечь Френки де Йонга и Дембеле, плюс Дани Алвес не заявлен на ЛЕ. Этой троицы не хватало очень сильно - особенно в свете очередного невнятного выступления Адама Траоре, который не разгонял, а, скорее, тормозил атаки.

"Айнтрахт" же усилиями очень наглых и резких Линдстрема, Кнауффа и Камады прорывался по флангам каждые 5-7 минут, и в итоге Кнауфф таки добился своего - молодому латералю удался феноменальный дальний удар.

Вслед за этим Линдстрем не попал в створ метров с десяти, когда тер Штеген уже был отыгран, так что "Барса", можно сказать, легко отделалась.

Все могло кончиться поражением и 0:2, и даже 0:3, а по итогу каталонцы увезли из Германии респектабельные 1:1. В середине второго тайма Хави выпустил основу, и Дембеле с Френки с первой же попытки вывели на ворота Феррана Торреса - получилось и красиво, и результативно.

Надежды "Айнтрахта" на победу окончательно добило удаление Туты, так что концовка прошла более-менее тихо. Немцы могут кусать локти - впереди выезд на "Камп Ноу", где "Барса" точно будет другой. Во-первых, такова ее природа; во-вторых, если сегодня был фактор недооценки, то через неделю от него не останется и следа. И Хави, и команда сегодня воочию увидели, как опасны "Орлы", если дать им пространство.

1/4 финала ЛЧ. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" - "Барселона" - 1:1

Голы: Кнауфф, 48 - Ферран Торрес, 66

"Айнтрахт": Трапп - Тута, Хинтереггер, Ндика - Кнауфф, Якич (Роде, 89), Соу, Костич - Линдстрем (Хауге, 73), Борре (Аше, 89), Камада (Туре, 81)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике (Ленгле, 23), Эрик Гарсия, Альба - Педри, Бускетс, Гави (Френки де Йонг, 62) - Траоре (Дембеле, 62), Обамеянг, Ферран Торрес

Предупреждения: Костич, 45+2, Тута, 61, Якич, 82

Удаление: Тута, 78

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В статье: Барселона Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
08.04.2022 в 00:18
Айнтразт конечно не Бавария, но Надежда есть
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0
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Дoбрый (землянин)
08.04.2022 в 00:07
Мой коммент до жеребьёвки 1/4 финала. Дoбрый (землянин) 18.03.2022 в 12:33 Только бы не АйнТРАХт...
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.04.2022 в 00:04
Доволі міцним горішком виявився Айнтрахт, я думав, що легше буде.Хоть результат і позитивний, але в Барселоні не легко також буде...
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+1
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Дoбрый (землянин)
08.04.2022 в 00:11
Я примерно такое от немцев и ожидал. Скажем честно, Барса действительно отскочила. Счёт мог быть 4-1
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0
-1
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Дoбрый (землянин)
08.04.2022 в 00:03
Барса завязла и запуталась в прессинге немцев и не смогла сыграть в свою игру. Явно не хватало Де Йонга, а Буся играет все хуже и хуже... Счёт не по игре. Барсе явно повезло. А немцы молодцы! Настоящая немецкая машина! Браво Айнтрахт!
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-1
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Spokoyno (Київ)
08.04.2022 в 00:17
Геть лапи від Бускетса Ви бачили, скільки разів до нього м'яч "прилітав". От що означає досвід та розуміння куди відлетить шкіряний... Барса просто намагалась переГРАТИ, а от достатньо сил для досягнення результату не приклала. Оцініть оцінку whoscored 6,48:6,83!
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Spokoyno (Київ)
07.04.2022 в 23:59
Який "відскок"? Господарі "рвали пупка", а гості намагались перемогти класом... Одним не вистачило майстерністю, іншим бажанням виграти.
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