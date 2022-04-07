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ЛЕ. Айнтрахт - Барселона 1:1. Отскок по-каталонски
Слабая игра от фаворита
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Grimm
Точно худшая игра "Барсы" за последние полтора месяца. Может, устали после "Севильи", а может просто недооценили соперника - это знает лишь Хави.
В любом случае играли каталонцы плохо. Первый тайм прошел в режиме обоюдных атак, только "Айнтрахт" играл острее, бегал быстрее, отбирал настырнее. Соу не забил с шести метров без сопротивления; также у немцев был пенальти, который отменил VAR - Бускетса в том эпизоде от фола спасли миллиметры.
В ответ у "Барсы" неплохо приложился в девятку Ферран и пальнул в ближний Обамеянг - оба раза на высоте был Кевин Трапп.
Хави сегодня решил поберечь Френки де Йонга и Дембеле, плюс Дани Алвес не заявлен на ЛЕ. Этой троицы не хватало очень сильно - особенно в свете очередного невнятного выступления Адама Траоре, который не разгонял, а, скорее, тормозил атаки.
Eintracht 1 : 1 Barcelona— markstats bot (@markstatsbot) April 7, 2022
▪ xG: 1.03 - 0.25
▪ xThreat: 1.37 - 1.46
▪ Possession: 34.5% - 65.5%
▪ Field Tilt: 36.0% - 64.0%
▪ Def Line Height: 35.6 - 43.9#msbot_uel #uel pic.twitter.com/roaSntwAIa
"Айнтрахт" же усилиями очень наглых и резких Линдстрема, Кнауффа и Камады прорывался по флангам каждые 5-7 минут, и в итоге Кнауфф таки добился своего - молодому латералю удался феноменальный дальний удар.
Вслед за этим Линдстрем не попал в створ метров с десяти, когда тер Штеген уже был отыгран, так что "Барса", можно сказать, легко отделалась.
Все могло кончиться поражением и 0:2, и даже 0:3, а по итогу каталонцы увезли из Германии респектабельные 1:1. В середине второго тайма Хави выпустил основу, и Дембеле с Френки с первой же попытки вывели на ворота Феррана Торреса - получилось и красиво, и результативно.
8 – Eintracht Frankfurt have not lost any of their last eight matches in UEFA competitions against Spanish opposition – the longest run by a German team against Spanish sides in those competitions (excl. qualifiers). Experts. #SGEFCB #UEL pic.twitter.com/6Hj3UNAXdd— OptaFranz (@OptaFranz) April 7, 2022
Надежды "Айнтрахта" на победу окончательно добило удаление Туты, так что концовка прошла более-менее тихо. Немцы могут кусать локти - впереди выезд на "Камп Ноу", где "Барса" точно будет другой. Во-первых, такова ее природа; во-вторых, если сегодня был фактор недооценки, то через неделю от него не останется и следа. И Хави, и команда сегодня воочию увидели, как опасны "Орлы", если дать им пространство.
1/4 финала ЛЧ. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"
"Айнтрахт" - "Барселона" - 1:1
Голы: Кнауфф, 48 - Ферран Торрес, 66
"Айнтрахт": Трапп - Тута, Хинтереггер, Ндика - Кнауфф, Якич (Роде, 89), Соу, Костич - Линдстрем (Хауге, 73), Борре (Аше, 89), Камада (Туре, 81)
"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике (Ленгле, 23), Эрик Гарсия, Альба - Педри, Бускетс, Гави (Френки де Йонг, 62) - Траоре (Дембеле, 62), Обамеянг, Ферран Торрес
Предупреждения: Костич, 45+2, Тута, 61, Якич, 82
Удаление: Тута, 78
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