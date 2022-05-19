Рэмзи подвел Рейнджерс. Видео серии пенальти финала Лиги Европы

"Айнтрахт" одолел "Рейнджерс" в финале Лиги Европы 2021/22. После ничьей 1:1 в игровое время команды определяли сильнейшего в серии одиннадцатиметровых. У немцев забили все пятеро игроков, а шотландцев подвел многострадальный Аарон Рэмзи, который вообще-то специально под "лотереею" и выходил на поле.

Смотрите, как развивались события в серии пенальти, в видеосюжете.

Лига Европы, финал

Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

"Айнтрахт" – "Рейнджерс" 1:1 (5:4 пен)

Голы: Борре 69 – Арибо 57