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Рэмзи подвел Рейнджерс. Видео серии пенальти финала Лиги Европы

Лига Европы
(2 голосов)

Без драмы не обошлось

Рэмзи подвел Рейнджерс. Видео серии пенальти финала Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Айнтрахт" одолел "Рейнджерс" в финале Лиги Европы 2021/22. После ничьей 1:1 в игровое время команды определяли сильнейшего в серии одиннадцатиметровых. У немцев забили все пятеро игроков, а шотландцев подвел многострадальный Аарон Рэмзи, который вообще-то специально под "лотереею" и выходил на поле.

Смотрите, как развивались события в серии пенальти, в видеосюжете.

Лига Европы, финал
Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"
"Айнтрахт" – "Рейнджерс" 1:1 (5:4 пен)
Голы: Борре 69 – Арибо 57

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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