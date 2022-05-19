Лига Европы, финал

Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

"Айнтрахт" – "Рейнджерс" 1:1 (5:4 пен)

Голы: Борре 69 – Арибо 57

"Айнтрахт": Трапп – Туре, Тута (Хасебе, 58), Н’Дика (Ленц, 101) – Кнауфф, Соу (Хрустич, 105), Роде (Якич, 90), Костич – Линдстрём (Хауге, 71), Камада – Борре

"Рейнджерс": Макгрегор – Таверньер, Голдсон, Басси, Баришич (Руф, 117) – Джек (Дэвис, 74), Ландстрём, Камара (Арфилд, 90) – Райт (Сакала, 74, Рэмси, 117), Арибо (Сэндс, 101), Кент

Предупреждение: Арибо 62, Райт 73

"Айнтрахт" и "Рейнджерс" подарили нам именно такой финал, каким он должен быть. С потом, кровью и слезами – как победивших, так и проигравших. С безумными фанатами обеих команд, для которых эта игра значила всё. Не обошлось, естественно, и без драмы. Два часа предельного напряжения вылились в драматичную серию пенальти, где подвёл тот, от кого этого совсем не ожидали.

Теоретически нас могла ждать более яркая вывеска, например, с участием "Барселоны". Но в этом была бы какая-то фальшь. Для клуба вроде "Барсы" в лучшем случае выглядел бы как утешительный приз. Да и есть что-то неправильное со спортивной точки зрения в том, чтобы дарить неудачникам ЛЧ шанс залететь в плей-офф другого турнира.

Тогда как для наших участников это была возможность взять первый евротрофей в новом веке. Лига Европы задумывалась вовсе не для доминации "Севильи". А чтобы и клубы поскромнее могли почувствовать вкус континентальной победы. Поэтому финал себя полностью оправдал.

Тон встречи был задан уже в первые 5 минут. Севилья буквально стала самым жарким местом Европы в сегодняшний вечер. Игрокам пришлось начинать матч при жаре в 31 градус. И уже в дебюте хавбек "Рейнджерс" Джон Ландстрём показал, на что готов ради успеха, шипами проехавшись по голове Себастьяна Роде. Как настоящий воин, Роде поменял окровавленную футболку, дал замотать себе голову, и вернулся в бой.

Оба финалиста любят играть вторым номером. Поэтому 60% владения "Рейнджерс" в первом тайме говорили вовсе не об преимуществе – острота возникала как раз только у ворот Макгрегора. На 12-й минуте Камада не поверил своему счастью, когда после неудачного перехвата Ландстрёма зашёл с мячом в штрафную. Японец начал перекладывать мяч под правую и потерял темп. Ещё через минут 5 Кнауфф уже на полном ходу влетел в штрафную и проверил ближний угол Макгрегора, но ветеран был на месте. Был ещё остроумный розыгрыш корнера от Костича, но Линдстрём бездарно пробил в одно касание, и команды ушли на перерыв с нулями на табло.

На старте второго тайма "Айнтрахт" продолжил угрожать шотландцам, и Борре имел все шансы на пенальти, после того как Голдсон наступил ему на голеностоп в своей штрафной. Но арбитр посчитал, что для финала одно лишь формального повода для 11-метрового недостаточно.

А затем в ответ "Рейнджерс" забил абсолютно абсурдный мяч. Тута на ровном месте получил травму, получив неожиданную скидку от Соу. В итоге небоеспособности Туты этот пас принял Арибо, выскочивший на Траппа, и пробивший мимо кипера в ближнем бою. Но шок "орлов" продлился недолго, ведь Борре сравнял счёт через 12 минут. Голдсон и Басси вдвоём проспали блестящий прострел Костича с левого фланга, в отличии от Рафаэля Борре, который ждал коронного кросса от серба, и в прыжке восстановил паритет. После этого страсти немного угасли, команды вспомнили о весе этой игры, и докатали до финального свистка. Хотя в том числе сказалась и усталость, помноженная на жуткую жару.

В экстра-тайме "скотты" чувствовали себя свежее, в том числе благодаря удачным заменам Джованни ван Бронкхорста – Дэвис и Арфилд здорово вошли в игру. И именно "Рейнджерс" мог украсть трофей в заключительные полчаса, но Кевин Трапп был на высоте. Сначала отразил удар Кента в упор, а с добиванием от Дэвиса помогли защитники. Был шанс и у Тавеньера свернуть с путей лотереи, но его удар со штрафного также стал добычей опытного Траппа, который перевёл игру в послематчевую серию.

В серии пенальти вновь геройствовали Трапп и Рафа Борре. Первый отбил единственный пенальти, а колумбиец реализовал решающий пенальти. А антигероем стал бедолага Аарон Рэмси. Валлиец пропустил финал трёхлетней давности в Баку, когда "Челси" громил его "Арсенал", из-за травмы. За три года он превратился сначала в лавочника "Ювентуса", затем в лавочника "Рейнджерс". Его выпустили аккурат к серии 11-метровых, надеясь на его опыт, но Рэмси промазал. У "орлов" забили все пятеро. 5:4.

Спустя 32 года "Айнтрахт" вновь празднует победу, на этот раз не в Кубке УЕФА, а в Лиге Европы. Франкфурт это заслужил. Как сама команда, так и её сумасшедшие болельщики. Также Франфурт дебютирует в Лиге Чемпионов в следующей кампании. Оливер Гласнер чудесным образом второй год подряд выводит середняков Бундеслиги в самый престижный турнир – сначала с "Вольсбургом", затем с "Айнтрахтом". Такие парни как Костич это давным-давно заслужили.