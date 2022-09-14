Названа новая дата проведения матча Арсенал – ПСВ в Лиге Европы

Домашний поединок "Арсенала" с "ПСВ" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы будет сыгран 20 октября. Лондонский клуб смог найти окно, чтобы провести ранее отложенную игру.

Это стало возможно благодаря переносу матча 12-го английской премьер-лиги "Арсенала" с "Манчестер Сити". Игра должна была состояться 19 октября, новую дату игры объявят позже.

Напомним, что проведение встречи Лиги Европы было запланировано на 15 сентября, однако игру отменили из-за нехватки полицейских для обеспечения порядка - в Англии продолжаются траурные мероприятия из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.