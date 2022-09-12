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Матч второго тура Лиги Европы Арсенал - ПСВ перенесен 

Лига Европы
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Под вопросом и несколько поединков АПЛ

Матч второго тура Лиги Европы Арсенал - ПСВ перенесен 

Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Игра между “Арсеналом” и “ПСВ Эйндховен” во втором туре Лиги Европы перенесена на неопределенный срок, информирует УЕФА. Матч должен был состояться в ближайшие четверг, 15 сентября.

Виной переноса стали организационные проблемы и ограниченное количество полиции, которые вызваны продолжающимися траурными мероприятиями из-за смерти Королевы Елизаветы II.

Ранее по этой же причине со вторника на среду был перенесен матч Лиги чемпионов между “Рейнджерс” и “Наполи”.

Под вопросом проведение лондонских матчей АПЛ в ближайшем туре: “Тоттенхэм” – “Лестер” в субботу 17 сентября, “Брентфорд” – “Арсенал” и “Челси” – “Ливерпуль” в воскресенье.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы ПСВ (Эйндховен)
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