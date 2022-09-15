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Тренер АЕКа: В матче с Динамо мы должны выкладываться на все 100%

Лига Европы
(1 голосов)

Поединок Лиги Европы состоится уже сегодня

Тренер АЕКа: В матче с Динамо мы должны выкладываться на все 100%

Фото: aek.com.cy

Новина українською

Главный тренер "АЕКа" Хосе Луис Ольтра поделился ожиданиями от предстоящего матча с киевским "Динамо" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Нас ждет важная, сложная игра против исторической команды, которая привыкла играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы. У них хороший тренер с большим опытом, у команды очень хороший состав. У нас в соперниках — компактная команда с отличным умением проводить скоростные атаки. При этом они любят контролировать мяч. В матче с таким соперником мы должны выкладываться на все 100% для лучшего результата.

И АЕК, и "Динамо" начали свой путь в групповом этапе Лиги Европы с поражений, поэтому предстоящий матч будет в каком-то смысле решающим для обеих команд. Это будет тяжелая игра.

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Конечно, "Динамо" приходится готовиться и выступать в сложных условиях. Не знаю, насколько это сложно для соперника, но как тренер я должен смотреть на свою работу. Луческу очень опытен — уверен, он знает, что необходимо делать и психологически, и тактически.

Знаю, что в "Динамо" несколько футболистов травмированы. Можно сказать, что это хорошо для нас, но, опять же, Луческу — очень опытный тренер, и у него под рукой хороший выбор исполнителей. У нас тоже не все смогут сыграть, но фамилий называть я не стану", — сказал Ольтра.

Матч "Динамо" - АЕК состоится сегодня, 15 сентября и начнется в 22:00.

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В статье: Динамо (Киев) Хосе Луис Ольтра АЕК (Ларнака)
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Источник:
aek.com.cy

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2022 в 14:11
Лише с Динамо маєте викладатися на 100?)))
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