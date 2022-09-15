Тренер АЕКа: В матче с Динамо мы должны выкладываться на все 100%

Главный тренер "АЕКа" Хосе Луис Ольтра поделился ожиданиями от предстоящего матча с киевским "Динамо" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Нас ждет важная, сложная игра против исторической команды, которая привыкла играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы. У них хороший тренер с большим опытом, у команды очень хороший состав. У нас в соперниках — компактная команда с отличным умением проводить скоростные атаки. При этом они любят контролировать мяч. В матче с таким соперником мы должны выкладываться на все 100% для лучшего результата.

И АЕК, и "Динамо" начали свой путь в групповом этапе Лиги Европы с поражений, поэтому предстоящий матч будет в каком-то смысле решающим для обеих команд. Это будет тяжелая игра.