Горохом о стенку и в мелкий винегрет. Акценты зрителя на играх Днепра-1 и Динамо в еврокубках

Футбольный вечер, проведенный в компании островитян со Средиземного моря, вызвал самые противоречивые эмоции, классически начавшись за здравие "Днепра-1", а завершившись за упокой души "Динамо". Вот так и получилось, что одни нашли на этом острове настоящие сокровища, которыми смотрелись голы команды Кучера на общем безрадостном фоне недели, а другим была к лицу роль экипажа корабля, идущего ко дну.

Вы таки-будете смеяться, но в рейтинге УЕФА сейчас киевляне опережают АЕК более чем на сотню позиций, тогда как днепряне уступают "Аполлону" еще большее количество пунктов. Впрочем, я никогда не говорил о том, что мы должны слепо доверять коэффициентам. Мне просто любопытно туда заглядывать, перед тем как докладывать здесь о своих впечатлениях.

Что еще? "Аполлон" - действующий чемпион Кипра, АЕК – серебряный призер. В новом чемпионате после трех туров первые идут без потерь, вторые изведали всего понемногу. И, наконец, в нашей памяти свежо еще фиаско "Днепра-1" от АЕКа, благодаря которому первый отправился в Лигу конференций, а второй стал соперником "Динамо" по группе Лиги Европы.

Что я тогда говорил вам: "Знаете, это какая-то оптимистическая трагедия. Ну проиграли, ну много, но как-то не стыдно за команду, ей-богу. Ребята бились, старались от и до, каким бы ни был счет по ходу. Я бы не ставил эти 0:3 в один ряд с "Бенфикой". Там нас таки безоговорочно топтали всю игру. А здесь не вышло отмахаться. И да, с интересом ожидаю матчей "Днепра-1" в Лиге конференций".

Что отвечали мне Вы (болельщик "Динамо"): "Автор, мы с Вами не разные матчи смотрели? АЕК смотрелся командой, а наши набором игроков, да неплохих игроков, но не более. А как обыгрывать АЕКа я думаю Динамо ВАМ скоро продемонстрирует". Без комментариев, и оставляя за кадром результат личной встречи "Днепра-1" и "Динамо". И да, не выступая в роли болельщика одних и хейтера других. Только справедливости ради.

Хотите верьте, хотите нет, но беспомощность команды Луческу меня отнюдь не вдохновляет.

В смысле зрелищности, эти два матча разнились, как небо и земля. Десяток опасных моментов в Никосии (большинство из которых отнес бы к категории голевых) – и от силы четыре наскреб в Кракове (где самым опасным у киевлян был дальний и неточный удар центрального защитника).

Интрига нас не баловала. Третий безответный гол днепрян под занавесочку первого тайма красноречиво засвидетельствовал: приплыли к берегу сандалии. По поводу того, что происходило дальше: сколько вы можете назвать случаев в современном футболе, когда команда, при 3:0 до перерыва, продолжала рвать и метать? Отож. Ну а упомянутая выше попытка Сироты стала первым и последним близким к реальному шансом отыграться для "Динамо" на 57-й минуте. И таки занавесочка.

А помимо этого, в Кракове заслуживал внимания лишь шикарный штрафник имени Дьюрчо (того самого венгра, который ранее "вдюрчил" и "Днепр-1"). Больше у АЕКа не было ничего, а у команды Луческу – еще два жалких полумомента. С упорством, достойным лучшего применения, она большую часть игры билась лбом о кипрскую стену. Хотя нет, это слишком сильно сказано – сыпала горохом в кипрскую стенку. То есть, на самом деле, логичным исходом поединка стала бы нулевая ничья.

В Кошице, если брать во внимание все голевые шансы, команда Кучера "наиграла" скорее на победу с минимальным преимуществом. Но тут следует помнить, что голами завершились все три первых же момента днепрян, которые с элегантной непринужденностью за какие-то полчаса покрошили в мелкий винегрет оборонительные порядки соперника. И что толку нам теперь вести беседы о логике, если дальше они уже скорее доигрывали выигранный матч?

По судейству. Поначалу я даже не стал беспокоить Юстаса, настолько зыбкими были аргументы видеоповторов офсайдов в двух случаях из трех. С уверенностью могу сказать только то, что "Аполлон" точно забил из "вне игры". Возможно, я что-то прошляпил в эпизоде с первым голом Довбика. В любом случае, эти забитые мячи погоды в игре не сделали.

А вот не засчитанный датским рефери гол Буяльского в ворота АЕКа таки-оставил сомнения. Ибо (может, зрение подвело?) как-то не узрел я офсайда у Дубинчака на предложенном зрителям стоп-кадре. Плечо? Не делайте мне смешно. Хотя и как бы по правилам. Это не в целях оправдания поражения. Опять же, справедливости для.

В этой связи, очередные стенания по поводу использования ВАРа. Вот вам уже и на европейском уровне: у одних выискали блоху (в Лиге Европы), а другим влегкую засчитали ну пускай два "левака" (в Лиге конференций). Издержки путешествия третьим классом?

Я вам, ребяты, на мозги не капаю.

Но вот он, перегиб и парадокс:

Ковой-то выбирают Римским папою,

Ковой-то запирают в тесный бокс.

На сей раз, все яркие личности по сумме впечатлений от игры четырех команд будут представлять лишь одну из них. И вы знаете эту команду. И близко нет равных Довбику – участнику не только всех голов, но и всех потенциально голевых атак "Днепра-1". Вторым, как по мне, засветился Гуцуляк, третьим – Рубчинский. К слову, эта троица организовала первые два взятия ворот.

Что у нас в перспективе? Как я и говорил вам раньше, именно этот тур стал промежуточным моментом истины. Ответ №1: днепряне в состоянии бороться за плей-офф Лиги конференций и даже заняли в этой гонке поул-позишн. Ответ №2: у киевлян все еще хуже, чем я мог себе представить. На сегодня это выглядит так, что им светит худший сезон в украинской истории клуба.

Если первые нынче смотрятся фаворитами УПЛ, то вторые пока не тянут и на тройку призеров. А их единственная победа была скромным всплеском на фоне молчания ягнят.

Но сегодня все наши взгляды уже должны быть обращены к сборной команде. И первое, что бросается в глаза – череда травм игроков команды Петракова накануне официальных поединков. Не хватало нам еще одной черной полосы…