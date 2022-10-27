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Роналду забил в первом же матче после отстранения. МЮ разгромил Шериф
Это его третий гол за "Юнайтед" в сезоне
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Шериф" (3:0) в 5-м туре Лиге Европы. На 81-ой минуте встречи Криштиану Роналду забил гол.
Это первый матч Криштиану после отстранения от тренировок с основной командой. После матча с "Тоттенхэмом" его отстранили за то, что он покинул поле за 5 минут до конца встречи. Он не принимал участия в матче с "Челси", но вернулся к тренировкам после выходных.
Это третий гол Роналду за "МЮ" в сезоне. Ранее он забивал также "Шерифу" (2:0) и "Эвертону" (2:1) в матче АПЛ.
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