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Роналду забил в первом же матче после отстранения. МЮ разгромил Шериф

Лига Европы
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Это его третий гол за "Юнайтед" в сезоне

Роналду забил в первом же матче после отстранения. МЮ разгромил Шериф

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Шериф" (3:0) в 5-м туре Лиге Европы. На 81-ой минуте встречи Криштиану Роналду забил гол.

Это первый матч Криштиану после отстранения от тренировок с основной командой. После матча с "Тоттенхэмом" его отстранили за то, что он покинул поле за 5 минут до конца встречи. Он не принимал участия в матче с "Челси", но вернулся к тренировкам после выходных.

Это третий гол Роналду за "МЮ" в сезоне. Ранее он забивал также "Шерифу" (2:0) и "Эвертону" (2:1) в матче АПЛ.

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В статье: Криштиану Роналду Лига Европы Шериф (Тирасполь) Манчестер Юнайтед
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