ЛЕ. Манчестер Юнайтед взял реванш у Реала Сосьедад, но занял второе место в группе

Лига Европы

Группа E, шестой тур

"Аноэта" (Сан-Себастьян)

Главный арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

Выход из группы, где была “Омония” и “Шериф” – это закономерность, которую “Манчестер Юнайтед” не имел права нарушить. Вопрос был в другом: кто же займет первое место в квартете E? Все было напряжено до последнего матча. “Манкунианцам” обязательно нужно было побеждать сегодня с разрывом в два мяча, и у гостей вполне была такая возможность. Правда, нужно реализовывать свои моменты.

Очень осторожно начали команды – оба коллектива практически не касались мяча в чужой штрафной за первые 15 минут. Более того, гол на 17-й минуте был забит первым ударом в матче. Роналду отдал в разрез на ход Гарначо, молодой аргентинец ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера. Дебютный гол для 18-летнего футболиста в профессиональном футболе.

Более того, Гарначо стал самым молодым игроком не с английским паспортом, который забивал в еврокубках в составе “красных дьяволов”. Побил он рекорд Беста. Переписал историю!

Позже шанс был и у самого Криштиану. Португалец на 42-й минуте своим прессингом (!) заставил ошибиться Пачеко, вышел один на один с голкипером, но перекинул и Ремиро, и ворота. У Роналду не было слов – он очень холодно и с разочарованием отреагировал на этот момент.

Спустя минуту после этого у хозяев появились шикарные моменты. Сначала де Хеа потянул дальний плотный удар от Горосабеля, а затем парировал еще и добивание Марина. Лучший эпизод басков за весь матч.

После перерыва "манкунианцы" в атаке были никакими. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Но тут в игру вступила важная деталь: защитники "Реала Сосьедад" перестали ошибаться у своих ворот и до конца матча отыграли на максимально возможном уровне.

Отчаяние тен Хага дошло до такой степени, что на 82-й минуте он выпустил Магуайра… в атаку. Они оба – с Роналду – пытались принимать на себя верхние мячи, однако ни один из десятка навесов гостей в конце матча во что-то опасное не превратился.

В итоге "Манчестер Юнайтед" хоть и одержал победу, однако все равно финишировал после испанцев. "Красные дьяволы" стали командой, занявшей второе место в текущей Лиге Европы с наибольшим количеством очков (15). Достижения, однако все равно "манкуниацы" должны будут сыграть еще в плей-офф Лиги Европы. А вот баски попали сразу в 1/8 финала.

"Реал Сосьедад" (Сан Себастьян, Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) 0:1

Гол: Алехандро Гарначо 17

Реал Сосьедад: Ремиро – Горосабель (Элустондо 58), Ле Норман, Пачеко, Рико – Марин (Наварро 58), Зубименди, Мерино, Мендес (Субельдиа 82) – Серлот (Аргоита 82), Фернандес (Гевара 73)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Линделеф (Мактоминей 58), Мартинес, Шоу – ван де Бек (Рашфорд 58), Каземиро, Эриксен (Фред 82) – Фернандеш – Роналду, Гарначо (Магвайр 82)

Предупреждения: Мендес 64, Фернандес 73 – Мартинес 62, Роналду 71, Далот 87