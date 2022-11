ЛЕ. Манчестер Юнайтед взял реванш у Реала Сосьедад, но занял второе место в группе

Лига Европы

Группа E, шестой тур

"Аноэта" (Сан-Себастьян)

Главный арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

Выход из группы, где была “Омония” и “Шериф” – это закономерность, которую “Манчестер Юнайтед” не имел права нарушить. Вопрос был в другом: кто же займет первое место в квартете E? Все было напряжено до последнего матча. “Манкунианцам” обязательно нужно было побеждать сегодня с разрывом в два мяча, и у гостей вполне была такая возможность. Правда, нужно реализовывать свои моменты.

Очень осторожно начали команды – оба коллектива практически не касались мяча в чужой штрафной за первые 15 минут. Более того, гол на 17-й минуте был забит первым ударом в матче. Роналду отдал в разрез на ход Гарначо, молодой аргентинец ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера. Дебютный гол для 18-летнего футболиста в профессиональном футболе.

Более того, Гарначо стал самым молодым игроком не с английским паспортом, который забивал в еврокубках в составе “красных дьяволов”. Побил он рекорд Беста. Переписал историю!

New kid on the block.#MUFC || #UEL pic.twitter.com/CJGW4LdvRb