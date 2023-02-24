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Шоу Ди Марии. Нант - Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Нант – Ювентус, Лига Европы, 23 февраля 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Нант – Ювентус, которые встречались в 1/16 финала Лиги Европы. Поединок стал бенефисом Анхеля Ди Марии, который записал на свой счет три мяча. Особенно эффектным получился первый гол, когда аргентинец в касание закрутил в девятку. Ювентус вышел в следующий раунд, ведь первый поединок завершился ничьей 1:1.
Лига Европы. 1/16 финала. Второй матч
23 февраля. Нант. Stade de la Beaujoire
Нант – Ювентус 0:3
Первый матч 1:1
Голы: Ди Мария 5, 20, 78
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