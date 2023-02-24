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Шоу Ди Марии. Нант - Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Нант – Ювентус, Лига Европы, 23 февраля 2023

Шоу Ди Марии. Нант - Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча Нант – Ювентус, которые встречались в 1/16 финала Лиги Европы. Поединок стал бенефисом Анхеля Ди Марии, который записал на свой счет три мяча. Особенно эффектным получился первый гол, когда аргентинец в касание закрутил в девятку. Ювентус вышел в следующий раунд, ведь первый поединок завершился ничьей 1:1.

Лига Европы. 1/16 финала. Второй матч

23 февраля. Нант. Stade de la Beaujoire

Нант – Ювентус 0:3

Первый матч 1:1

Голы: Ди Мария 5, 20, 78

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Нант
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