Шоу Ди Марии. Нант - Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Нант – Ювентус, которые встречались в 1/16 финала Лиги Европы. Поединок стал бенефисом Анхеля Ди Марии, который записал на свой счет три мяча. Особенно эффектным получился первый гол, когда аргентинец в касание закрутил в девятку. Ювентус вышел в следующий раунд, ведь первый поединок завершился ничьей 1:1.

Лига Европы. 1/16 финала. Второй матч

23 февраля. Нант. Stade de la Beaujoire

Нант – Ювентус 0:3

Первый матч 1:1

Голы: Ди Мария 5, 20, 78