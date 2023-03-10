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Оглашены претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Лига Европы
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Завершились первые матчи в рамках 1/8 финала турнира

Оглашены претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 9 марта, были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА назвала четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

Так, за индивидуальную награду поборются:

  • нападающий "Ромы" Пауло Дибала - отметился ассистом в матче с "Реалом Сосьедад" (2:0);
  • защитника "Байера" Эдмонд Тапсоба - забил один мяч в ворота "Ференцвароша" (2:0);
  • полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш - гол+пас в поединке с "Бетисом" (4:1);
  • форвард "Юниона" Виктор Бонифас - оформил дубль в игре с "Унионом" (3:3).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Байер (Леверкузен) Рома (Рим) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Пауло Дибала Юнион
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