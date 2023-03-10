У Синьоры все стабильно. Видео гола и обзор матча Ювентус - Фрайбург 1:0

После поражения в Турине "Фрайбург" продолжил свою серию до трех игр подряд без побед. Впрочем, "Ювентус", доверившись своим классическим 1:0, оставляет немецкому клубу шансы на выход в 1/4 финала турнира. Через неделю соперники проведут ответный матч, где "Старой синьоре" придется защищать преимущество в Германии.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

"Ювентус" (Турин, Италия) – "Фрайбург" (Германия) 1:0

Гол: ди Мария 53