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У Синьоры все стабильно. Видео гола и обзор матча Ювентус - Фрайбург 1:0
Немцы все еще в игре
Getty Images / Global Images Ukraine
После поражения в Турине "Фрайбург" продолжил свою серию до трех игр подряд без побед. Впрочем, "Ювентус", доверившись своим классическим 1:0, оставляет немецкому клубу шансы на выход в 1/4 финала турнира. Через неделю соперники проведут ответный матч, где "Старой синьоре" придется защищать преимущество в Германии.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
"Ювентус" (Турин, Италия) – "Фрайбург" (Германия) 1:0
Гол: ди Мария 53
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