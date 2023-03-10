  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. У Синьоры все стабильно. Видео гола и обзор матча Ювентус - Фрайбург 1:0
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Синьоры все стабильно. Видео гола и обзор матча Ювентус - Фрайбург 1:0

Лига Европы
(1 голосов)

Немцы все еще в игре

У Синьоры все стабильно. Видео гола и обзор матча Ювентус - Фрайбург 1:0

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После поражения в Турине "Фрайбург" продолжил свою серию до трех игр подряд без побед. Впрочем, "Ювентус", доверившись своим классическим 1:0, оставляет немецкому клубу шансы на выход в 1/4 финала турнира. Через неделю соперники проведут ответный матч, где "Старой синьоре" придется защищать преимущество в Германии.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
"Ювентус" (Турин, Италия) – "Фрайбург" (Германия) 1:0
Гол: ди Мария 53

По теме
yellow-arrow
Сейв Трубина попал в список лучших в Лиге Европы
yellow-arrow
Йовичевич: Я бы и сейчас поставил Шведа в состав, но очень велик риск повторной травмы
yellow-arrow
Андалусцы снова идут за победой в ЛЕ. Видео голов и обзор матча Севилья - Фенербахче 2:0
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Фрайбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде