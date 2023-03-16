1:1 - не причина волноваться. Как Шахтер боролся в плей-офф при таком счете

"Шахтер" вновь удивляет - несмотря на скептические прогнозы, спровоцированные кадровыми трудностями, оказалось, что с "Фейенордом" можно бороться. Многие убеждены, что "горнякам" откровенно повезло, но счет на табло - более того, в определенный момент наша команда владела преимуществом.

Итоговые 1:1 установили между соперниками хрупкий баланс, способный с легкостью нарушиться в ту или иную сторону. Поэтому мы решили узнать, удавалось ли дончанам выпутаться из подобной ситуации.

Кубок обладателей кубков 1997/98, предварительный раунд

"Зимбру" - "Шахтер" - 1:1 (Ателькин, 45)

"Шахтер" - "Зимбру" - 3:0 (Орбу, 26, Ателькин, 44, Кривенцов, 82)

Старт "оранжево-черных" в Кубке обладателей кубков-1997/98 получился очень аккуратным. "Зимбру" много атаковал в дебюте, упустил стопроцентную возможность в середине первого тайма, а после того, как Сергей Ателькин "распечатал" ворота Дениса Романенко, "Шахтер" попытался вернуть игру в равномерное русло. Впрочем, за 15 минут до финального свистка молдаване восстановили паритет – постарался Сергей Згура. Вообще чувствовалось взаимное уважение - мячами отличились сугубо украинцы, да и "Зимбру" руководил Семен Альтман.

А вот в Донецке доминировали исключительно хозяева – не стали полагаться на правило выездного гола, а устроили эффектное шоу. "Желто-зеленым" никак не удавалось выбраться из собственной штрафной площадки и даже такая коллективная защита быстро дала сбой - Геннадий Орбу при поддержке тезки Зубова заложил фундамент, а Ателькин удвоил преимущество "в раздевалку" - фактически судьба путевки к следующей стадии была решена. Валерий Кривенцов оформил разгром, хотя счет мог быть значительно больше – Алексей Бабий не реализовал пенальти, запустив круглого рядом со штангой.

Деклассировав "Зимбру", "горняки" в дальнейшем продемонстрировали неплохую дистанцию - одолели "Боавишту" (4:3) и дали бой "Виченце" (2:5). В Европе оценили перформанс – тот же "Лечче" приобрел Ателькина.

Кубок УЕФА 2004/05, 1/16-я

"Шахтер" - "Шальке" - 1:1 (Брандао, 86)

"Шальке" - "Шахтер" - 0:1 (Агахова, 22)

В Кубок УЕФА "Шахтер" попал по пути через третье место в Лиге чемпионов - проиграл борьбу "Милану" и "Барселоне", однако обошел "Селтик". Несмотря на то, что "Шальке" не сверкал в турнире, коллектив все равно воспринимался грозной силой (настолько, что в 2005-м финишировал вторым на внутренней арене). Мирча Луческу тщательно готовился, но уже в начале встречи планы сломал Аилтон - бразилец чуть ли не первым ударом, нанесенным на 7 минуте, "прошил" Лаштувку. Класс есть класс - примечательно, что по итогам кампании 2003/04 нападающий отгрузил 28 голов и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.

Пришлось спасаться и это спасение пришло благодаря латиноамериканской магии - прекрасный шанс упустил Агахова после паса Элано, зато ловчее оказался Брандао, отреагировавший на передачу Жадсона. Ну, ничего – нигериец сказал свое слово через неделю в Гельзенкирхене.

Возникло ощущение, что немцы поверили – при родных трибунах им ничего не угрожает. Тем не менее, "оранжево-черные" учли допущенные ошибки и предстали на выезде удивительно организованными. Когда же на 22 минуте Агахова изменил расклад сил, хозяева некоторое время выглядели растерянно; у них были хорошие моменты при стандартах, однако "Шахтер" даже при давлении опережал на шаг - причем мог в концовке прибить оппонента, если бы Андрей Воробей попал в пустые ворота.

Очень досадно, что подобного настроения мы не увидели в 1/8 против АЗ Алкмар - нидерландцы легко и непринужденно торжествовали на "Олимпийском" 3:1 и продолжили глумиться дома (2:1). В то же время не будем пренебрегать потенциалом "сырных фермеров" - ребята действительно поражали стилем и остановились всего в шаге от финала соревнования.

Кубок УЕФА 2006/07, 1/16-я

"Шахтер" - "Нанси" - 1:1 (Срна, 84)

"Нанси" - "Шахтер" - 0:1 (Фернандиньо, 71)

Случай с "Нанси" максимально похож на предыдущий с "Шальке" - дончане пропустили на РСК "Олимпийский" и были вынуждены отыгрываться. Подчеркнем и то, что команда снова свалилась в турнир через ЛЧ - на этот раз Луческу не справился с "Валенсией" и "Ромой".

"Горняки" показали остроту (Чиприан Марика дважды должен был открывать счет, а Белик попал в перекладину), однако на результативный выстрел Марка-Антуана Фортюне ответил Дарио Срна. Ситуацию усложнило удаление Анатолия Тимощука - капитан не угомонился после одной желтой и под занавес встречи повторно совершил грубый подкат.

Во Франции "Нанси" попытался деморализовать украинцев, но Фортюне не хватило мастерства, чтобы положить на лопатки Богдана Шуста. И тут сработало давнее правило "не забиваешь ты - забивают тебе" - Фернандиньо отозвался на пас Матузалема, оценил эпизод и пробил. Голкипер Дамьен Грегорини был застигнут врасплох - мяч предательски проскочил между его ног и залетел в сетку.

А дальше "оранжево-черные" в очередной раз оказались за бортом КУЕФА - если с Алкмаром все было понятно, то против "Севильи" случился настоящий триллер. Да, тот самый, где зажег печально известный Андрес Палоп.

Кубок УЕФА 2008/09, полуфинал

"Динамо" Киев – "Шахтер" – 1:1 (Фернандиньо, 67)

"Шахтер" - "Динамо" Киев - 2:1 (Жадсон, 17, Илсинью, 89)

Полуфинал Кубка УЕФА, который мы знаем как свои пять пальцев – "Шахтер" и "Динамо" впервые в истории пересеклись на таком уровне. Киевляне проявили агрессивность, повели в счете благодаря автоголу Дмитрия Чигринского и, в общем, были более острыми. Постепенно ход матча выровнялся и сработала замена Луческу - Виллиан появился на 56 минуте и оформил ассист на Фернандиньо; Станислав Богуш пошел на передачу, потерял позицию, так что бразильцу осталось попасть в пустые ворота.

В Донецке мы увидели других "горняков" - по-спортивному злых и заряженных. Выкрик Жадсона "Где "Динамо", где?" ознаменовал доминацию хозяев и со временем стал культовым; несмотря на то, что Исмаэль Бангура восстановил интригу, "Шахтер" не прекратил атаковать и добился положительного результата – вкусную точку поставил Илсинью.

Что было дальше? Дончане отобрались в финал, одолели бременский "Вердер" и привезли в Украину первый евротрофей.

Лига Европы 2013/14, 1/16-я

"Виктория" Пльзень - "Шахтер" - 1:1 (Луис Адриану, 65)

"Шахтер" - "Виктория" Пльзень - 1:2 (Луис Адриану, 88)

Многие думали, что "Виктория" Пльзень будет легким соперником - чехи нахватались голов в Лиге чемпионов против мюнхенской "Баварии" и "Манчестер Сити", но обошли еще более скудный московский ЦСКА. "Шахтер" же достойно огрызался в борьбе с МЮ, "Реал Сосьедад" и леверкузенским "Байером", до последнего претендовал на плей-офф, однако в решающий момент спасовал перед "красными дьяволами".

Так что, когда кто-то утверждал, что дончане - фавориты, это было полной правдой. Эта мысль укоренилась даже после 1:1 на выезде - "оранжево-черные" пропустили, оперативно ответили выстрелом Луиса Адриану и все равно зафиксировали приемлемый результат. Достаточно не уступить дома – разве это тяжело?

То, что произошло в Донецке – шок и позор. Трудно игнорировать события, бушевавшие в нашей стране в 2014-м - свист местной публики и одобрительные выкрики, адресованные насильственному режиму Януковича, запросто переплюнули произошедшее на поле. "Виктория" усилиями Коларжа и Петржелы провела две молниеносные атаки, дезориентировала Андрея Пятова и полностью перевернула шахматную доску. Адриану отквитал один мяч, но все зря - "красно-синие" отправились дальше, чтобы вылететь против "Лиона".

Кто мог знать, что именно так сложится последний международный поединок "Шахтера" на "Донбасс-Арене"? Также это был последний сезон, когда сразу четыре украинских команды квалифицировались в евровесну. Верим, что "горняки" в ближайшем будущем вернутся домой, а отечественный футбол поднимется на солидный уровень.