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1/4 финала Лиги конференций. Известны все участники
Жеребьевка состоится в пятницу, 17 марта
Фото - uefa.com / Автор невідомий
В четверг, 16 декабря, состоялись ответные матчи 1/8 финала
Итак, в следующий раунд турнира пробились:
- Гент (Бельгия)
- Фиорентина (Италия)
- Базель (Швейцария)
- Лех (Польша)
- Вест Хэм (Англия)
- Ницца (Франция)
- АЗ (Нидерланды)
- Андерлехт (Бельгия)
Ну и отметим, что жеребьевки 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций пройдут 17 марта в Ньоне. Церемония начнется в 14:00 по киевскому времени. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные - 20 апреля.
Полуфиналы начнутся поединками 11 мая. Ответные встречи будут сыграны 18 мая.
Финал состоится 7 июня на "Эден Арене" в Праге.
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