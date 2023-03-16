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1/4 финала Лиги конференций. Известны все участники

Лига Европы
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Жеребьевка состоится в пятницу, 17 марта

1/4 финала Лиги конференций. Известны все участники

Фото - uefa.com / Автор невідомий

Новина українською

В четверг, 16 декабря, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций, по итогам которых стали известны все команды-участницы четвертьфиналов.

Итак, в следующий раунд турнира пробились:

  • Гент (Бельгия)
  • Фиорентина (Италия)
  • Базель (Швейцария)
  • Лех (Польша)
  • Вест Хэм (Англия)
  • Ницца (Франция)
  • АЗ (Нидерланды)
  • Андерлехт (Бельгия)

Ну и отметим, что жеребьевки 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций пройдут 17 марта в Ньоне. Церемония начнется в 14:00 по киевскому времени. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные - 20 апреля.

Полуфиналы начнутся поединками 11 мая. Ответные встречи будут сыграны 18 мая.

Финал состоится 7 июня на "Эден Арене" в Праге.

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В статье: Базель Ницца Фиорентина (Флоренция) Лех (Познань) Гент Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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