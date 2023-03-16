1/4 финала Лиги конференций. Известны все участники

В четверг, 16 декабря, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций , по итогам которых стали известны все команды-участницы четвертьфиналов.

Итак, в следующий раунд турнира пробились:

Гент (Бельгия)

Фиорентина (Италия)

Базель (Швейцария)

Лех (Польша)

Вест Хэм (Англия)

Ницца (Франция)

АЗ (Нидерланды)

Андерлехт (Бельгия)

Ну и отметим, что жеребьевки 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций пройдут 17 марта в Ньоне. Церемония начнется в 14:00 по киевскому времени. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные - 20 апреля.

Полуфиналы начнутся поединками 11 мая. Ответные встречи будут сыграны 18 мая.

Финал состоится 7 июня на "Эден Арене" в Праге.