Ван Нистелрой: Пришлось дважды тереть глаза, когда увидел счет матча Фейенорд - Шахтер

Наставник "ПСВ" Руд ван Нистелрой прокомментировал результат матча между "Шахтёром" и "Фейеноордом" (1:7) в 1/8 финала Лиги Европы:

"Мне удалось увидеть только результат, потому что мы готовились к игре с "Витессом". К счастью, сейчас можно просматривать матчи[в записи, я обязательно это сделаю.

То, что сделали "Фейеноорд" и АЗ, ошеломляет. Особенно это касается 7:1. Если команда может сделать подобное на такой стадии Лиги Европы, это действительно впечатляет. Пришлось дважды тереть глаза, когда увидел этот счёт", - сказал тренер.