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Ван Нистелрой: Пришлось дважды тереть глаза, когда увидел счет матча Фейенорд - Шахтер

Лига Европы
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Тренер шокирован результатом

Ван Нистелрой: Пришлось дважды тереть глаза, когда увидел счет матча Фейенорд - Шахтер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "ПСВ" Руд ван Нистелрой прокомментировал результат матча между "Шахтёром" и "Фейеноордом" (1:7) в 1/8 финала Лиги Европы:

"Мне удалось увидеть только результат, потому что мы готовились к игре с "Витессом". К счастью, сейчас можно просматривать матчи[в записи, я обязательно это сделаю.

То, что сделали "Фейеноорд" и АЗ, ошеломляет. Особенно это касается 7:1. Если команда может сделать подобное на такой стадии Лиги Европы, это действительно впечатляет. Пришлось дважды тереть глаза, когда увидел этот счёт", - сказал тренер.

Напомним, по сумме двух матчей "Фейеноорд" одержал победу в противостоянии с "Шахтёром" (8:2) и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Руд ван Нистелрой
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Источник:
VI.NL

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