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Оформивший дубль: известен игрок недели в Лиге Европы

Лига Европы
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Хавбека прорвало

Оформивший дубль: известен игрок недели в Лиге Европы

Фото: https://twitter.com/ManUtd

Новина українською

УЕФА назвала игрока недели в Лиге Европы – им стал Марсель Забитцер. Хавбек "Манчестер Юнайтед" оформил дубль в ворота "Севильи" (2:2).

Игрок сборной Австрии обошел в голосовании капитана "Фейеноорда" Оркуна Кекчю, автора единственного гола "Юниона" в матче с "Байером" Виктора Бонифаса, а также защитника "Юве" Федерико Гатти. Итальянец забил единственный мяч в противостоянии со "Спортингом".

Примечательно, что голы Забитцера "Севилье" – его второй и третий забитые мячи за "Манчестер Юнайтед". Ранее он поразил ворота "Фуллхэма" в Кубке Англии (3:1). В том же матче австриец отдал резхультативный пас.

Австрийский полузащитник пришел на правах аренды из "Баварии" в январе. Он провел за "Юнайтед" 13 матчей.

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В статье: Лига Европы Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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Источник:
uefa.com

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