Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч

Рим, Стадио Олимпико

Рома – Байер 1:0

Гол: Бове 62

"Рома" делает шаг ко второму финалу еврокубков за два года, минимально обыграв "Байер" в первом матче 1/2 Лиги Европы. Подопечные Жозе Моуриньо в традиционной манере сдержали атакующий потенциал немецкого коллектива, в ответ наказав соперника за единственную грубую ошибку.

Моуриньо перед встречей называл Леверкузен "лучшей контратакующей командой сезона" и традиционно жаловался на короткую лавку запасных, оправдываясь за последние неудачи. Последнее особенно смешно звучит для Хаби Алонсо, которому приходилось "усилять" игру Азмуном на фоне выходов мастеров уровня Дибалы и Вейналдума с лавки римлян.

Желая погасить атакующий темп гостей, "волки" не стеснялись с первых минут низко садиться за линией мяча всей командой. Диаби всегда встречало двое оппонентов и француза вообще не пускали в центр под рабочую левую, намертво накрыли в первом тайме и Фримпонга, которого большую часть матча удачно сдерживал Спинаццола при подстраховке Пеллегрини.

Больше всего внимания от защиты соперника ожидаемо досталось Виртцу, но немецкому вундеркинду эта назойливая опека никак не мешала. Уже на шестой минуте Фло прошёл сквозь троих оппонентов, обыгрался в стенку с Гложеком, и опасно пробил с линии штрафной.

Но остальная команда гостей не была морально готова к такой игре, и уже к середине тайма "Рома" без лишних усилий отражала атаки "Байера", попутно угрожая со стандартов. Редкий штрафной на чужой половине закончился опаснейшим ударом Ибаньеса головой, а на добивание Кристанте едва не открыл счёт.

Второй тайм был немного живее, в первую очередь из-за нервов и посыпавшихся жёлтых карточек с обеих сторон. "Байер" постепенно стал наглеть, всё агрессивнее встречая "Рому" на их половине, и сполна за это получил. Выманив в прессинг всю линию атаки и полузащиты Леверкузена, "Рома" дальним забросом на Абрахама вышла на чужую половину, после слалома Бове Тэмми опасно пробил, а на добивании тот же Бове отправил мяч в сетку.

После этого "Рома" ещё откровеннее стала убивать игру, а фрустрированная команда Алонсо своими поспешными решениями в последней трети лишь помогала сопернику с выполнением этой задачи. Напоследок Виртц ещё раз блеснул индивидуальным гением, и после несогласованных действий Патрисиу и Ибаньеса по пустующим воротам бил Фримпонг, но Кристанте погасил пожар, выбив мяч с линии ворот. 1:0. Классическая победа Моуриньо.

Рома: Руй Патрисиу – Манчини, Кристанте, Ибаньес – Челик, Бове (Вейналдум, 76), Матич, Спинаццола – Пеллегрини – Белотти (Дибала, 77), Абрахам

Байер: Градецки – Коссуну (Баккер, 36, ), Та, Тапсоба – Фримпонг, Паласиос, Андрих (Амири, 90+3), Инкапье – Диаби (Адли, 72), Виртц – Гложек (Азмун, 72)

Предупреждения: Манчини 58, Абрахам 76, Ибаньес 89, Спинаццола 90+3 – Андрих 50, Диаби 57, Та 58