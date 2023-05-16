Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги Европы
Фото: bayer04.de
В первой полуфинальной встрече римляне одержали победу. Впрочем, преимущество "Ромы" лишь в один гол, поэтому шансы "аптекарей" на прохождение в финал не так уж фантастичны. Этой весной "Байер" проиграл лишь один домашний матч: "Кельну" в начале мая. В целом текущая форма обеих команд вызывает сомнения: из 5 последних игр у леверкузенцев и римлян только по одной победе. Сделали ставку на победу в ЛЕ?
Ориентировочный состав "Байера": Градецкий – Та, Тапсоба, Коссуну – Инкапие, Демирбай, Паласиос, Фримпонг – Вирц, Диаби – Гложек.
Ориентировочный состав "Ромы": Патрисиу – Ибаньез, Кристанте, Манчини – Спинаццолла, Пеллегрини, Матич, Бове, Челик – Эбрахам, Белотти.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч
18 мая. Начало в 22:00
"Байер" - "Рома"
Первый матч – 0:1
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
Популярное сейчас
- За нарушение протокола безопасности. КДК оштрафовал Шахтер и Верес
- КДК УАФ отстранил Ваната за сексистские высказывания и оштрафовал Динамо
- Летчик-штурмовик Лазаренко совершил 300-й боевой вылет, он приблизился к рекорду аса Кожедуба
- Реал едет в Манчестер, будет ли итальянский финал в Лиге Европы? Расписание футбола на 15-21 мая
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО