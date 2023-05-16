Байер - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В первой полуфинальной встрече римляне одержали победу. Впрочем, преимущество "Ромы" лишь в один гол, поэтому шансы "аптекарей" на прохождение в финал не так уж фантастичны. Этой весной "Байер" проиграл лишь один домашний матч: "Кельну" в начале мая. В целом текущая форма обеих команд вызывает сомнения: из 5 последних игр у леверкузенцев и римлян только по одной победе. Сделали ставку на победу в ЛЕ?

Ориентировочный состав "Байера": Градецкий – Та, Тапсоба, Коссуну – Инкапие, Демирбай, Паласиос, Фримпонг – Вирц, Диаби – Гложек.

Ориентировочный состав "Ромы": Патрисиу – Ибаньез, Кристанте, Манчини – Спинаццолла, Пеллегрини, Матич, Бове, Челик – Эбрахам, Белотти.

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Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

18 мая. Начало в 22:00

"Байер" - "Рома"

Первый матч – 0:1

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