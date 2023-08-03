Днепр-1 теперь здесь. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, неудачники которых опустились в третий квалификационный раунд Лиги Европы, сформировав там семь игровых пар.

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Две пары – на основном пути, пять пар – на пути чемпионов.

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Основной путь:

"Славия" (Чехия) - "Днепр-1" (Украина);

"Олимпиакос" (Греция) – "Генк" (Бельгия).

Путь чемпионов:

"Жальгирис" (Литва) – "Хеккен" (Швеция);

"Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Брейдаблик" (Исландия);

"Карабах" (Азербайджан) – ХИК (Финляндия);

"Астана" (Казахстан) – "Лудогорец" (Болгария);

"Шериф" (Молдова) – БАТЭ (Беларусь).

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