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Днепр-1 теперь здесь. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Это первая стадия этого турнира
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, неудачники которых опустились в третий квалификационный раунд Лиги Европы, сформировав там семь игровых пар.
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Две пары – на основном пути, пять пар – на пути чемпионов.
Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Основной путь:
- "Славия" (Чехия) - "Днепр-1" (Украина);
- "Олимпиакос" (Греция) – "Генк" (Бельгия).
Путь чемпионов:
- "Жальгирис" (Литва) – "Хеккен" (Швеция);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Брейдаблик" (Исландия);
- "Карабах" (Азербайджан) – ХИК (Финляндия);
- "Астана" (Казахстан) – "Лудогорец" (Болгария);
- "Шериф" (Молдова) – БАТЭ (Беларусь).
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