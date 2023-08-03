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Днепр-1 теперь здесь. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Лига Европы
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Днепр-1 теперь здесь. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

UA-Футбол
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Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, неудачники которых опустились в третий квалификационный раунд Лиги Европы, сформировав там семь игровых пар.

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Две пары – на основном пути, пять пар – на пути чемпионов.

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Основной путь:

  • "Славия" (Чехия) - "Днепр-1" (Украина);
  • "Олимпиакос" (Греция) – "Генк" (Бельгия).

Путь чемпионов:

  • "Жальгирис" (Литва) – "Хеккен" (Швеция);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Брейдаблик" (Исландия);
  • "Карабах" (Азербайджан) – ХИК (Финляндия);
  • "Астана" (Казахстан) – "Лудогорец" (Болгария);
  • "Шериф" (Молдова) – БАТЭ (Беларусь).

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В статье: Лига Европы Третий квалификационный раунд
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