Лига Чемпионов
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Дальше – без представителей Украины. Определились все пары третьего квалификационного раунда ЛЧ
Днепр-1 снизился в Лигу Европы
Getty Images / Global Images Ukraine
Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых сформировались все пары третьего этапа отбора. По-прежнему квалификация будет разделена на два пути: путь чемпионов и путь представителей лиг.
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Отметим, что в квалификации Лиги чемпионов больше нет украинских команд. "Днепр-1" вылетел, а "Шахтер" стартует сразу с группового этапа.
Пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Путь чемпионов:
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Мольде" (Норвегия);
- "Копенгаген" (Дания) – "Спарта" (Прага, Чехия);
- "Олимпия" (Словения) – "Галатасаарй" (Турция);
- "Ракув" (Польша) – "Арис" (Кипр);
- АЭК (Греция) – "Динамо" (Загреб, Хорватия);
- "Слован" (Словакия) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль).
Путь представителей лиг:
- "Рейнджерс" (Шотландия) – "Серветт" (Швейцария);
- ПСВ (Нидерланды) – "Штурм" (Австрия);
- "Брага" (Португалия) – "Бачка Топола" (Сербия);
- "Панатинаикос" (Греция) – "Марсель" (Франция).
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