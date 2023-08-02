Дальше – без представителей Украины. Определились все пары третьего квалификационного раунда ЛЧ

Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых сформировались все пары третьего этапа отбора. По-прежнему квалификация будет разделена на два пути: путь чемпионов и путь представителей лиг.

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Отметим, что в квалификации Лиги чемпионов больше нет украинских команд. "Днепр-1" вылетел, а "Шахтер" стартует сразу с группового этапа.

Пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Путь чемпионов:

КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Мольде" (Норвегия);

"Копенгаген" (Дания) – "Спарта" (Прага, Чехия);

"Олимпия" (Словения) – "Галатасаарй" (Турция);

"Ракув" (Польша) – "Арис" (Кипр);

АЭК (Греция) – "Динамо" (Загреб, Хорватия);

"Слован" (Словакия) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль).

Путь представителей лиг: