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Дальше – без представителей Украины. Определились все пары третьего квалификационного раунда ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Днепр-1 снизился в Лигу Европы

Дальше – без представителей Украины. Определились все пары третьего квалификационного раунда ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых сформировались все пары третьего этапа отбора. По-прежнему квалификация будет разделена на два пути: путь чемпионов и путь представителей лиг.

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Отметим, что в квалификации Лиги чемпионов больше нет украинских команд. "Днепр-1" вылетел, а "Шахтер" стартует сразу с группового этапа.

Пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Путь чемпионов:

  • КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Мольде" (Норвегия);
  • "Копенгаген" (Дания) – "Спарта" (Прага, Чехия);
  • "Олимпия" (Словения) – "Галатасаарй" (Турция);
  • "Ракув" (Польша) – "Арис" (Кипр);
  • АЭК (Греция) – "Динамо" (Загреб, Хорватия);
  • "Слован" (Словакия) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль).

Путь представителей лиг:

  • "Рейнджерс" (Шотландия) – "Серветт" (Швейцария);
  • ПСВ (Нидерланды) – "Штурм" (Австрия);
  • "Брага" (Португалия) – "Бачка Топола" (Сербия);
  • "Панатинаикос" (Греция) – "Марсель" (Франция).

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В статье: Лига чемпионов Третий квалификационный раунд
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