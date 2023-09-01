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Шелаев: Если бы Заря выбила Славию, это было бы несправедливо

Лига Европы
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Все-таки пражане были объективно сильнее

Шелаев: Если бы Заря выбила Славию, это было бы несправедливо

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

Экс-защитник "Зари" и сборной Украины Олег Шелаев оценил игру луганчан в матчах квалификации Лиги Европы против пражской "Славии" (0:2, 2:1).

– После провального первого матча в Праге, где луганчане лишь чудом избежали разгрома, подавляющее большинство экспертов выше оценивало шансы чехов. Не исключено, что в этом были убеждены и футболисты "Славии", считавшие, что с пропуском в следующий раунд проблем не будет. Но в Люблине вчера все пошло по другому сценарию. Появление на тренерском мостике Младена Бартуловича пошло на пользу "Заре", сказалось умение хорвата быстро находить общий язык с подопечными. Он сумел достучаться до команды, настроил ее должным образом. И луганчане были близки к тому, чтобы сотворить сенсацию.

– Вы считаете, что приглашение на должность рулевого сербского специалиста Ненада Лалатовича было ошибкой со стороны руководства "Зари"?

– Если отталкиваться от результатов, то да. Но я не в курсе, какими были договоренности клубных боссов с сербом, хотя, похоже, он не был в курсе, что "Заря" нынешнего образца, значительно слабее той, что выступала в прошлом сезоне. Потому и решил, что предпочтет попроситься перед повторным поединком со "Славией" в отставку.

– По вашему мнению, было бы справедливо, если бы "Заря" выбила "Славию"?

– Нет, потому что в Праге хозяева должны были побеждать с разгромным счетом, но этому помешал фарт и феноменальная игра вратаря луганчан Турбаевского. Кстати, долгое время везло "Заре" и в Люблине. Однако справедливость таки восторжествовала. Чехи в конце матча были более мотивированы и забили такой нужный им гол.

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В статье: Олег Шелаев Заря (Луганск) Славия (Прага)
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Источник:
sport.ua

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