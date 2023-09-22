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Де Дзерби - о поражении от АЕКа: В плане качества мы сыграли очень хорошо

Лига Европы
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В этой группе также выступают Марсель и Аякс

Де Дзерби - о поражении от АЕКа: В плане качества мы сыграли очень хорошо

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с греческим АЕКом (2:3).

"В плане качества мы сыграли очень хорошо. Я очень горд показанным футболом. Мы оказались не настолько опытными, как АЕК, но проявили характер и играли с правильным настроем.

Мы контролировали игру и доминировали. Мы расстроены результатом, но должны проанализировать игру, она была хорошей. Мы можем прибавить, но смириться с поражением тяжело. Если хотим сделать шаг вперед, то еще до матча должны знать о ситуациях, при которых можем пропустить голы", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

В группе В также выступают "Марсель" и амстердамский "Аякс".

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В статье: АЕК (Афины) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
uefa

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