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Де Дзерби - о поражении от АЕКа: В плане качества мы сыграли очень хорошо
В этой группе также выступают Марсель и Аякс
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с греческим АЕКом (2:3).
"В плане качества мы сыграли очень хорошо. Я очень горд показанным футболом. Мы оказались не настолько опытными, как АЕК, но проявили характер и играли с правильным настроем.
Мы контролировали игру и доминировали. Мы расстроены результатом, но должны проанализировать игру, она была хорошей. Мы можем прибавить, но смириться с поражением тяжело. Если хотим сделать шаг вперед, то еще до матча должны знать о ситуациях, при которых можем пропустить голы", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
В группе В также выступают "Марсель" и амстердамский "Аякс".
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