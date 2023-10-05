Лига Европы. Вест Хэм и Аталанта сильны в гостях, Вида забил Аяксу, Марселю не помогли быстрые голы

Группа А

Фрайбург. "Европа-Парк"

"Фрайбург" (Германия) - "Вест Хэм" (Англия) - 1:2

Голы: Саллай, 49 - Лукас Пакета, 8, Агер, 66

В целом справедливая победа "Молотобойцев". Они выглядели острее в первом тайме и во второй половине второго. "Фрайбург" доминировал только сразу после перерыва, и на этом отрезке Саллай реализовал один из своих двух моментов.

Касательно гостей, то забивать по ходу матча обязаны были Кудус, Ворд-Праус, да и у Пакета ВАР один мяч отобрал. В итоге разницу сделал банальный угловой, на который подключился огромный Наиф Агер.

Бачка Топола. "ТСК Арена"

ТСК (Сербия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:2

Голы: Даковац, 63, Пантович, 90 - Масурас, 16, Поденсе, 57

"Олимпиакос" выиграл три последних матча Суперлиги с суммарным счетом 11:1, но сегодня этого не было видно. "Бачка Топола" дала достойный бой грекам долго уступала сугубо из-за нереализации. Раконяк не забил, а вот Масурас головой даже с 11 метров был точен.

Во втором тайме команды обменялись голами, а затем случилось фатальное для "Оли" удаление Нтоя, и уже в большинстве сербы вернулись в игру. Решающий гол Пантовича - чистое искусство; мало кто способен разыграть такую атаку под таким давлением.

Группа В

Марсель. "Велодром"

"Марсель" (Франция) - "Брайтон" (Англия) - 2:2

Голы: Мбемба, 19, Верету, 20 - Грос, 54, Жоау Педру, 88 (с пенальти)

"Марсель" очень бойко начал, забил два симпатичных гола в массированных атаках и мог даже претендовать на большее, будь Амин Арит точнее со штрафного и с игры. Ну, а дальше класс начал брать свое. Как ни крути, а "Брайтон" сейчас круче. Уэлбек и Фати могли это показать еще до перерыва. но Пау Лопес справлялся.

Перестал геройствовать вратарь "Марселя" уже после перерыва, когда Митома выдал идеальный пас под удар Гросу. Ну. а затем еще Клосс срубил соперника в штрафной - и Жоау Педру с пенальти счет сравнял.

Отдельно отметим, что матч обслуживал украинский судья Николай Балакин, и отсудил хорошо. Был один спорный момент, и арбитр, как показалось, логично не поставил пенальти на ворота "Марселя" за попадение (не игру!) мяча в руку.

Афины. "Агья София"

АЕК (Греция) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:1

Голы: Вида, 74 - Бергвейн, 30 (с пенальти)

"Аякс" сыграл плохо по своим меркам, но очень хорошо для текущего 15-го места команды в Эредивизи. В первом тайме гости были намного лучше и кроме пенальти за фол Пинеды могли претендовать еще на 2-3 гола. Увы, Форбс и Бергейс были неточны.

Ну, а там уже греки вспомнили, что перед ними никакой не "Реал", побежали вперед, и если Гачинович головой не забил, то Домагой Вида не промазал. Умение открыться при стандарте остается при нем даже в футбольной старости.

Группа С

Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" (Испания) - "Спарта" (Чехия) - 2:1

Голы: Диао, 9, Иско, 79 - Бирманчевич, 3

"Спарта" на "Бенито Вильямарин" забила в первой же контратаке, отрезав одной передачей всю защиту испанцев. Успех! Но его немедленно свел на нет вратарь Виндал, подаривший легкий гол Ассане Диао.

При счете 1:1 чехи пытались атаковать еще полчаса, а там "Бетис" окончательно перехватил мяч и инициативу. Лучшим в составе зелено-полосатых был возродившийся Иско, который и сам пробивал, и отдавал. Какое-то время звезде не везло, но на 79-й минуте таки прорвало - помог навес от Гвидо Родригеса. Да-да, Иско забил головой!

Лимассол. "Альфамега"

"Арис" (Кипр) - "Рейнджерс" - 2:1

Голы: Мусунда, 9, Бабика, 59 - Сима, 70

Еще один в целом равный матч сегодняшнего вечера. "Рейнджерс" проиграл главным образом из-за никудышнего центра защиты - именно с этой зоны пришли оба гола. Кроме того, Урошевич расстреливал ворота в середине первого тайма, но каким-то чудом пальнул на трибуны.

В ответ у "Рейнджерс" проходили свои атаки, но гол Сириля Дессерса ВАР отменил из-за минимального офсайда, и это решение стало фатальным для Глазго.

Группа D

Лиссабон. "Жозе Алваладе"

"Спортинг" (Португалия) - "Аталанта" (Италия) - 1:2

Голы: Йокерес, 76 (с пенальти) - Скальвини, 33, Руджери, 43

Это был не матч, а урок на тему "играть надо матч, а не тайм", как это сделала "Аталанта". До перерыва итальянцы не замечали соперника, разрывали его на флангах, в центре, создавали моменты. Скальвини помог забить прострел Дзаппакосты; Руджери добил мяч после своего же удара. Еще был идеальный момент у Лукмана.

И что потом? Просто перестали играть. Решили, что 2:0 хватит. В результате во втором тайме "Спортинг" не только забил с пенальти, но и создал еще уйму шансов. Иньясиу опасно бил; Эдвардс выскакивал один на один; Катамо вообще в штангу ударил. Короче, чудом выиграли абсолютно проходной матч.

Сосновец. "Арселор Миттал Парк"

"Ракув" (Польша) - "Штурм" (Австрия) - 0:1

Голы: Бовинг, 24

А вот здесь австрийцы просто были сильнее. Они выиграли почти вдвое больше борьбы; втрое чаще пробивали в створ ворот. Де-факто поляки завершили матч без единого стопроцентного момента.

Победный мяч на счету датского таланта Вильяма Бовинга. Наш Влад Кочергин отбегал за "Ракув" 75 минут, за которые выполнил два выноса, два перехвата, трижды был обыгран и один раз потерял мяч. Так себе вклад, но и партнеры были не особо лучше.