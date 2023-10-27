Веселая перестрелка. Штурм – Аталанта 2:2. Обзор матча и видео голов

Этот матч особо ничем не выделяется среди других в календаре Лиги Европы, но результат заставляет обратить на него внимание. Веселые 2:2 подарили зрителю забавное зрелище. Предлагаем ознакомиться с тем, как развивались события на поле в Австрии, и вам. Видеообзор игры.

Грац. "Меркур Арена"

"Штурм" (Австрия) - "Аталанта" (Италия) - 2:2

Голы: Прасс, 13, Влодарчик, 80 (с пенальти) - Муриэль, 34, 45+7 (с пенальти)