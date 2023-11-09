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АЕК – Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Провансальцы приехали в Грецию
Фото: twitter.com/OM_Officiel/Автор - невідомий
Стартовый свисток поединка между командами АЕК и "Марсель" прозвучал в 22:00 по киевскому времени в четверг, 9 ноября. Смогут ли французы обогнать "Брайтон" и выйти на первое место? Или же АЕК оторвется от Аякса? Нас ждет интересный матч.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 5.
Лига Европы. 4-й тур.
9 ноября. 22:00. Афины. "OPAP Arena"
Трансляция: MEGOGO Football 5
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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