Сергийчук о матчах ЛЕ против Арсенала: У Уэлбека "тазик" был больше, чем у нас двоих вместе взятых

Экс-форвард " Ворсклы " Михаил Сергийчук вспомнил еврокубковый сезон 2018/19, когда полтавская команда в группе Лиге Европы играла с "Арсеналом", "Спортингом" и "Карабахом".

- Вместе с "Ворсклой" ты играл в Лиге Европы. Соперники в группе - "Арсенал", "Спортинг" и "Карабах". Что почувствовал, когда вышел на поле "Эмирейтс" в Лондоне?

- Конечно, это такие эмоции, которые останутся навсегда. В последний день сборов я травмировался, все говорили, что нужна операция. Но я решил избежать хирургического вмешательства и тренировался по индивидуальной программе.

С горем пополам восстановился и очень благодарю Василия Викторовича Сачко, потому что он дал мне почувствовать лучшие стадионы в Европе, сыграть на них. В Лондоне футбол, вероятно, как религия. Это совсем другой уровень: культура, болельщики. Это просто топ.

- Против "Ворсклы" тогда играли Мхитарян, Уэлбек и Месут Озил. Какие они в игре?

- Озил - это мастер техники и прикосновения к мячу. Интеллект футболиста на космическом уровне. По Уэлбеку, мы общались с ребятами, что вот, мол, у нас иногда говорят о лишнем весе или о мышечной.

У него "тазик" был больше, чем у нас двоих вместе взятых. Но у Уэлбека мышцы, он несется вперед. Или Обамеянг, он работает на бешеной скорости и за ним трудно успевать. Это топ-звезды, другое измерение футбольного мастерства.

- Также ты играл против "Спортинга" на выезде. Тяжело ли морально после выступлений на "Эмирейтс" и "Жозе Алваладе" играть на полупустых украинских стадионах?

- Нет, мы же все прекрасно понимали, что в стране идет война. Пусть не такая полномасштабная, но она происходила. Немало болельщиков уже были на фронте. На наш век пришлись катаклизмы: война 2014-го, ковид, теперь полномасштабная агрессия РФ. Должны жить в тех реалиях, которые есть. Главное, чтобы тем ребятам на фронте удавалось выживать и уцелеть. Остальное - это такое, переживем.