Степаненко получил травму на сборах Шахтера

Опорник и капитан " Шахтера " Тарас Степаненко получил травму на сборах команды в Турции, сообщает ТаТоТаке.

Из-за этого хавбек сыграл только один тайм в спаррингах команды на сборах.

Тем не менее, источник отмечает, что повреждение не очень серьезное – через пару дней Тарас должен вернуться в общую группу.

Если все пойдет по плану, капитан должен успеть восстановиться и набрать форму к первому матчу Лиги Европы против "Марселя", который состоится 15 февраля.