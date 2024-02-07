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Степаненко получил травму на сборах Шахтера
Впрочем, капитан должен успеть восстановиться к матчам с Марселем
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Опорник и капитан "
Из-за этого хавбек сыграл только один тайм в спаррингах команды на сборах.
Тем не менее, источник отмечает, что повреждение не очень серьезное – через пару дней Тарас должен вернуться в общую группу.
Если все пойдет по плану, капитан должен успеть восстановиться и набрать форму к первому матчу Лиги Европы против "Марселя", который состоится 15 февраля.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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