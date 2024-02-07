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Степаненко получил травму на сборах Шахтера

Лига Европы
Обновлено

Впрочем, капитан должен успеть восстановиться к матчам с Марселем

Степаненко получил травму на сборах Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Опорник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко получил травму на сборах команды в Турции, сообщает ТаТоТаке.

Из-за этого хавбек сыграл только один тайм в спаррингах команды на сборах.

Тем не менее, источник отмечает, что повреждение не очень серьезное – через пару дней Тарас должен вернуться в общую группу.

Если все пойдет по плану, капитан должен успеть восстановиться и набрать форму к первому матчу Лиги Европы против "Марселя", который состоится 15 февраля.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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