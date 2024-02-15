  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Степаненко травмировался в матче с Марселем - Пушич заменил капитана Шахтера
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко травмировался в матче с Марселем - Пушич заменил капитана Шахтера

Лига Европы
Обновлено

Украинец получил повреждение во втором тайме

Степаненко травмировался в матче с Марселем - Пушич заменил капитана Шахтера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 15 февраля, "Шахтер" играет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

Украинец Тарас Степаненко получил повреждение на 70-й минуте поединка.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На замену 34-летнему игроку вышел Егор Назарина.

Тарас отдал свою капитанскую повязку Матвиенко, который забил гол на 68-й минуте матча.

Читайте такжеЯремчук хотел бы в Валенсии, но многое будет зависеть от суммы, которую Брюгге запросит за игрока
По теме
yellow-arrow
Пиоли: Тот факт, что "Милан" никогда не выигрывал Лигу Европы - придает дополнительную мотивацию
yellow-arrow
Степаненко: Создали много моментов, но где-то пропустили из-за своих ошибок
yellow-arrow
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Марсель Егор Назарина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости