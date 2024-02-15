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Степаненко травмировался в матче с Марселем - Пушич заменил капитана Шахтера
Украинец получил повреждение во втором тайме
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 15 февраля, "Шахтер" играет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".
Украинец Тарас Степаненко получил повреждение на 70-й минуте поединка.
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На замену 34-летнему игроку вышел Егор Назарина.
Тарас отдал свою капитанскую повязку Матвиенко, который забил гол на 68-й минуте матча.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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