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Степаненко: Если мы сосредоточимся на сильных качествах Обамеянга, то не дадим ему снова забить

Лига Европы

Ответная игра пройдет через неделю

Степаненко: Если мы сосредоточимся на сильных качествах Обамеянга, то не дадим ему снова забить

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Капитан и полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, чего ожидает от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Марселем".

- Через неделю состоится ответный матч. Что будет самым важным и самым сложным в противостоянии?

- Самое важное - победа. "Марсель" - это команда, у которой отличная поддержка. Мы чувствовали перформанс их болельщиков во время матча, а в Марселе будет полный стадион. Команда привыкла к такой атмосфере, поэтому будем играть в свой футбол, не переживая ни о чем.

- Как действовать против Обамеянга, чтобы не дать ему забить снова?

- Обамеянг опытный игрок и лидер команды, который играл во многих топовых клубах Европы, поэтому он знает, как действовать в разных ситуациях. Если мы сосредоточимся на его сильных качествах и будем играть сконцентрировано, то сможем это сделать.

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Он обладает качествами, позволяющими благодаря индивидуальным действиям решать игру или делать голевые передачи. Чем меньше ошибок мы допустим и чем больше заставим ошибаться соперника, тем лучше для нас.

- Кроме того, что украинцы приходят на стадион и поддерживают вас, также много местных болельщиков искренне болеют за команду. Как вообще с поля чувствуется поддержка?

- Замечательная атмосфера! Мы благодарны нашим гражданам, которые пришли поддержать нас, а также немцам, которые болели за нашу команду, - сказал Степаненко.

Ответная игра состоится 22 февраля.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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