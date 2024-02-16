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Гол в ворота Шахтера вывел Обамеянга в лучшие бомбардиры в истории Лиги Европы
Обамеянг сравнялся по голам с Фалькао
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера закончился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" принимал французский "Марсель" в Гамбурге, матч закончился со счетом 2:2, первый гол в этом поединке забил габонский нападающий "Олимпика" - Пьер-Эмерик Обамеянг на 64 минуте матча.
Для него этот мяч стал 6 в этом розыгрыше ЛЕ, он является лидером в бомбардирской гонке вместе с форвардом "Ромы" Ромелу Лукаку и Жоау Педру из "Брайтона".
После этого Пьер-Эмерик Обамеянг сравнялся по голам с Радамелем Фалькао (по 30 голов) как лучший бомбардир за все время в Лиге Европы.
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