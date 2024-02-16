  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Гол в ворота Шахтера вывел Обамеянга в лучшие бомбардиры в истории Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гол в ворота Шахтера вывел Обамеянга в лучшие бомбардиры в истории Лиги Европы

Лига Европы

Обамеянг сравнялся по голам с Фалькао

Гол в ворота Шахтера вывел Обамеянга в лучшие бомбардиры в истории Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера закончился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" принимал французский "Марсель" в Гамбурге, матч закончился со счетом 2:2, первый гол в этом поединке забил габонский нападающий "Олимпика" - Пьер-Эмерик Обамеянг на 64 минуте матча.

Читайте также Лига Европы. Шахтер - Марсель 2:2. В первом матче противостояния – горячая ничья

Для него этот мяч стал 6 в этом розыгрыше ЛЕ, он является лидером в бомбардирской гонке вместе с форвардом "Ромы" Ромелу Лукаку и Жоау Педру из "Брайтона".

После этого Пьер-Эмерик Обамеянг сравнялся по голам с Радамелем Фалькао (по 30 голов) как лучший бомбардир за все время в Лиге Европы.

По теме
yellow-arrow
Пушич: Рефери лишил нас чистого гола, очевидно, это был не его день
yellow-arrow
Леоненко: Ювентус и Наполи правильно оценили ситуацию и вежливо вышли из переговоров по Судакову
yellow-arrow
Лучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков
Пьер-Эмерик Обамеянг Шахтер (Донецк) Марсель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости