Гол в ворота Шахтера вывел Обамеянга в лучшие бомбардиры в истории Лиги Европы

Вчера закончился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" принимал французский "Марсель" в Гамбурге, матч закончился со счетом 2:2, первый гол в этом поединке забил габонский нападающий "Олимпика" - Пьер-Эмерик Обамеянг на 64 минуте матча.

Для него этот мяч стал 6 в этом розыгрыше ЛЕ, он является лидером в бомбардирской гонке вместе с форвардом "Ромы" Ромелу Лукаку и Жоау Педру из "Брайтона".

После этого Пьер-Эмерик Обамеянг сравнялся по голам с Радамелем Фалькао (по 30 голов) как лучший бомбардир за все время в Лиге Европы.