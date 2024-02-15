Лига Европы. Шахтер - Марсель 2:2. В первом матче противостояния – горячая ничья

Лига Европы, раунд плей-офф

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

"Дякуємо всім, хто боронить Україну" - такой постер висел на фан-секторе "Шахтера". Сегодня сектор болельщиков "горняков" был немалый и громкий, хотя и более многочисленные фанаты "Марселя" часто были более заметны. Настолько заметны, что арбитру из-за дымовых шашек приходилось останавливать игру.

Перед матчем также стало известно, что на "Фолькспаркштадионе" в числе 28 790 болельщиков присутствуют и украинские военные, находящиеся в Германии на реабилитации. Футбол – прекрасная возможность еще раз напомнить миру о войне в Украине. И еще раз поблагодарить защитников и защитниц за их подвиги.

"Горняки" включили прессинг с первых секунд. Именно благодаря этому удалось создать момент на изломе второй и третьей минут. После потери мяча "провансальцами" на грани своего штрафного Зубков пробил метров с 18 – голкипер переправил на угловой.

В обороне гостей на 27 минуте тоже случился провал – это был самый интересный момент с начала поединка. "Шахтер" прилично "повозил" соперника в квадрат у своих ворот и через пас вышел из-под мощного прессинга в контратаку. В конце концов Эгиналду даже забил, однако уже после свистка арбитра – он зафиксировал грубый фол Балерди (получил желтую) против Зубкова. Судаков со стандарта из достаточно хорошей позиции (метров 19-20) пробил в стенку.

Но все же неоднозначное решение от арбитра останавливать контратаку даже при условии фола. Следовало дать "горнякам" завершить дело.

На 37-й минуте подопечные Пушича тоже провели резкую атаку. Из центра поля Судаков быстро перевел наступление на правый фланг, откуда Конопля прострелил на Эгиналду – тот из-за пределов штрафной с нерабочей правой пробил выше ворот.

На старте второго тайма моментов было больше, и в целом после перерыва игра стала более открытой. Унахи и Эгиналду били мимо стойки. Куда острее стрелял Зубков. Александр вполне мог повторить легендарный гол Дугласа Косты в ворота "Реала Сосьедад" на "Донбасс Арене", но мяч пролетел рядом с левой девяткой. Опасностью ответили и “провансальцы”: удар головой от Луиса Энрике чуть не попал в каркас ворот.

Почему мы не упоминаем главную звезду гостей Обамеянга? Он молчал больше часа и напомнил о себе лишь на 64 минуте. Но как… Матвиенко и Азаров не разобрались на левом фланге и потеряли мяч на своей части поля. Французы быстро выбежали в контратаку и через несколько секунд Клос прострелил в штрафную – Обамеянг замкнул в одно касание. Шестой гол габонца в шести матчах Лиги Европы. Он является лучшим бомбардиром турнира на пару с Жоао Педро из “Брайтона”.

Недолго радовались горячие французские болельщики. Прошло пять минут, как "Шахтер" сравнял счет. После подачи Зубкова из стандарта "Марсель" очень плохо отразился. Круглый дошел до Матвиенко, который пробил под правую стойку. Интересно, что Николай в своей еврокубовой карьере забил два гола – оба на "Фолькспаркштадионе".

К концу встречи была активность от обеих команд, однако наиболее интересным оказался отрезок вплотную с финальным свистком. На 90 минуте Обамеянг снова о себе заявил. После его прохода и обыгрыша двух оппонентов он прострелил в центр – Ндиае вывел "Марсель" вперед.

Было отчаяние? Да. По крайней мере, на стадионе все сектора, кроме выездного, молчали. Однако они взорвались уже через три минуты. Эгиналду все-таки успел сравнять счет, забив дебютный гол в Лиге Европы. Он забил головой после навеса Зубкова с фланга. Рост у вингера всего 175 сантиметров, но все решило желание.

Как и в прошлом году "Шахтер" отложил вопрос решения путевки в 1/8 финала ЛЕ на французский матч. Тогда "Ренн", как мы помним, не прошел дальше. Все решится через неделю в Марселе.

Фото: Александр Приходько (UA-Футбол)

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Марсель" (Марсель, Франция) 2:2

Голы: Матвиенко 68, Эгиналду 90+3 – Обамеянг 64, Ндиае 90

"Шахтер": Ризнык – Конопля (Гочолейшвили 76), Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко (Назарина 73) – Зубков, Бондаренко (Траоре 90+1), Судаков, Эгиналду – Сикан (Кевин 77)

"Марсель": Лопес – Клосс, Жиго, Балерди, Мерлен – Луис Энрике (Ндиае 72), Харит, Кондогбия, Унахи – Мумбанья (Мейте 90+2), Обамеянг (Х. Корреа 90+2)

Предупреждения: Конопля 49, Зубков 77, Эгиналду 90+3, Бондар 90+5 – Балерди 27