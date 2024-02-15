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Лига Европы. Шахтер - Марсель 2:2. В первом матче противостояния – горячая ничья

Лига Европы
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Открытая игра во втором тайме изменила ход событий

Лига Европы. Шахтер - Марсель 2:2. В первом матче противостояния – горячая ничья

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, раунд плей-офф

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

"Дякуємо всім, хто боронить Україну" - такой постер висел на фан-секторе "Шахтера". Сегодня сектор болельщиков "горняков" был немалый и громкий, хотя и более многочисленные фанаты "Марселя" часто были более заметны. Настолько заметны, что арбитру из-за дымовых шашек приходилось останавливать игру.

Лига Европы. Шахтер - Марсель 2:2. В первом матче противостояния – горячая ничья - изображение 1

Перед матчем также стало известно, что на "Фолькспаркштадионе" в числе 28 790 болельщиков присутствуют и украинские военные, находящиеся в Германии на реабилитации. Футбол – прекрасная возможность еще раз напомнить миру о войне в Украине. И еще раз поблагодарить защитников и защитниц за их подвиги.

"Горняки" включили прессинг с первых секунд. Именно благодаря этому удалось создать момент на изломе второй и третьей минут. После потери мяча "провансальцами" на грани своего штрафного Зубков пробил метров с 18 – голкипер переправил на угловой.

В обороне гостей на 27 минуте тоже случился провал – это был самый интересный момент с начала поединка. "Шахтер" прилично "повозил" соперника в квадрат у своих ворот и через пас вышел из-под мощного прессинга в контратаку. В конце концов Эгиналду даже забил, однако уже после свистка арбитра – он зафиксировал грубый фол Балерди (получил желтую) против Зубкова. Судаков со стандарта из достаточно хорошей позиции (метров 19-20) пробил в стенку.

Лига Европы. Шахтер - Марсель 2:2. В первом матче противостояния – горячая ничья - изображение 2

Но все же неоднозначное решение от арбитра останавливать контратаку даже при условии фола. Следовало дать "горнякам" завершить дело.

На 37-й минуте подопечные Пушича тоже провели резкую атаку. Из центра поля Судаков быстро перевел наступление на правый фланг, откуда Конопля прострелил на Эгиналду – тот из-за пределов штрафной с нерабочей правой пробил выше ворот.

На старте второго тайма моментов было больше, и в целом после перерыва игра стала более открытой. Унахи и Эгиналду били мимо стойки. Куда острее стрелял Зубков. Александр вполне мог повторить легендарный гол Дугласа Косты в ворота "Реала Сосьедад" на "Донбасс Арене", но мяч пролетел рядом с левой девяткой. Опасностью ответили и “провансальцы”: удар головой от Луиса Энрике чуть не попал в каркас ворот.

Почему мы не упоминаем главную звезду гостей Обамеянга? Он молчал больше часа и напомнил о себе лишь на 64 минуте. Но как… Матвиенко и Азаров не разобрались на левом фланге и потеряли мяч на своей части поля. Французы быстро выбежали в контратаку и через несколько секунд Клос прострелил в штрафную – Обамеянг замкнул в одно касание. Шестой гол габонца в шести матчах Лиги Европы. Он является лучшим бомбардиром турнира на пару с Жоао Педро из “Брайтона”.

Недолго радовались горячие французские болельщики. Прошло пять минут, как "Шахтер" сравнял счет. После подачи Зубкова из стандарта "Марсель" очень плохо отразился. Круглый дошел до Матвиенко, который пробил под правую стойку. Интересно, что Николай в своей еврокубовой карьере забил два гола – оба на "Фолькспаркштадионе".

Лига Европы. Шахтер - Марсель 2:2. В первом матче противостояния – горячая ничья - изображение 3

К концу встречи была активность от обеих команд, однако наиболее интересным оказался отрезок вплотную с финальным свистком. На 90 минуте Обамеянг снова о себе заявил. После его прохода и обыгрыша двух оппонентов он прострелил в центр – Ндиае вывел "Марсель" вперед.

Было отчаяние? Да. По крайней мере, на стадионе все сектора, кроме выездного, молчали. Однако они взорвались уже через три минуты. Эгиналду все-таки успел сравнять счет, забив дебютный гол в Лиге Европы. Он забил головой после навеса Зубкова с фланга. Рост у вингера всего 175 сантиметров, но все решило желание.

Как и в прошлом году "Шахтер" отложил вопрос решения путевки в 1/8 финала ЛЕ на французский матч. Тогда "Ренн", как мы помним, не прошел дальше. Все решится через неделю в Марселе.

Фото: Александр Приходько (UA-Футбол)

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Марсель" (Марсель, Франция) 2:2

Голы: Матвиенко 68, Эгиналду 90+3 – Обамеянг 64, Ндиае 90

"Шахтер": Ризнык – Конопля (Гочолейшвили 76), Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко (Назарина 73) – Зубков, Бондаренко (Траоре 90+1), Судаков, Эгиналду – Сикан (Кевин 77)

"Марсель": Лопес – Клосс, Жиго, Балерди, Мерлен – Луис Энрике (Ндиае 72), Харит, Кондогбия, Унахи – Мумбанья (Мейте 90+2), Обамеянг (Х. Корреа 90+2)

Предупреждения: Конопля 49, Зубков 77, Эгиналду 90+3, Бондар 90+5 – Балерди 27

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Пьер-Эмерик Обамеянг Шахтер (Донецк) Марсель Николай Матвиенко
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1 голосов
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.02.2024 в 07:32
Мої вітання заклятим з нічією . Могли б і виграти , але пропустити першими непотрібно . Гра наче і нічого , але захист ... І безглузді емоційні апеляції до арбітра(для цього є капітан) - дивно що жовтих більше не нагребли . Але шанс пройти інтелектуального Гатузо є , головне правильні висновки зробити .
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3
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Комментарии 55
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.02.2024 в 07:32
Мої вітання заклятим з нічією . Могли б і виграти , але пропустити першими непотрібно . Гра наче і нічого , але захист ... І безглузді емоційні апеляції до арбітра(для цього є капітан) - дивно що жовтих більше не нагребли . Але шанс пройти інтелектуального Гатузо є , головне правильні висновки зробити .
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3
3
tolina-ystas (Краматорск)
16.02.2024 в 06:17
Две главные проблемы пока не нашли решения.Это игра защиты и реализация.Для этого времени года результат моно считать удовлетворительным но игра Марселя показала,что можно было и лучше.
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2
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.02.2024 в 04:44
Отскочили ахметовские вонючки. В Марселе у них шансов ноль целых ноль десятых! Лучше сепары берегите силы. Они вам пригодяцца на борьбу за 3 место в Премьер Лиге...
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2
7
aleks68
16.02.2024 в 05:32
заглохни падаль
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5
1
avatar
Bаrcelinius
16.02.2024 в 08:20
засохни жижа
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0
2
oda1979 (Запорожье)
16.02.2024 в 01:03
Ничья оно конечно лучше, чем влет неприличным счетом. Но, Кривбасс бы вынес французов вперед ногами. Как то так
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0
7
aleks68
16.02.2024 в 05:34
пусть твой ......кривбасс ещё туда попадёт
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6
0
Andrumas (Düsseldorf)
16.02.2024 в 00:38
Здорово, что бились до конца и вырвали ничью. Марсель с середины декабря не выигрывает, два месяца уже, так что шансы определенно есть
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3
1
vlotko (Броди)
15.02.2024 в 23:53
Для зими не погано, але треба використовувати моменти, не зрозумів, що робив на полі Азаров чи Азіров - сама слаба ланка. Суддя цікавий...
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3
0
Дик (х. Отрадный) (Київ )
15.02.2024 в 22:59
Трудно чего-то ждать феерического в феврале. Это многолетняя проблема украинского футбола. Евровесну всегда начинаем тяжело. Ну, не проиграли и на том спасибо. Ожидал худшего.
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6
0
Геродот (Винница)
15.02.2024 в 22:23
Как для первой официальной игры - неплохо. Проявили характер, пропустив - дважды отыгрывались. Заметно, что Марсель в кризисе, практически не прессинговали игроков Шахтера, давали разыгрывать комбинации, немало острых моментов возникало у ворот Марселя. Атака у Шахтера вглядела неплохо. Но матч показал, что главную свою проблему - игру в защите Шахтер так и не решил. В первую очередь это касается крайних защитников. Согласен с теми болелами, которые отмечают никакую игру в защите обоих грузинов. Явно не уровень Шахтера. Да и Конопля сегодня выглядел не лучшим образом - первый гол прошел через его фланг. Пушичу надо что-то реально решать с защитой, иначе и дальше будем отгребать, нивелируя с таким трудом забитые Шахтером голы. Во Франции будет тяжело, но будем надеяться на положительный исход.
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8
0
metall5291 (Kharkiv)
15.02.2024 в 22:47
Полностью согласен. В том числе и по шансам - они есть, если сыграть "аккуратно, но сильно". Марсель не есть бог весть что.
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Американец 2000
15.02.2024 в 22:19
Шо это было ??? Я уже выключил матч с психу что опять на последних секундах пропускают и проигрывают (((((( Включаю тут - 2 - 2 !!!Аж настроение поднялось !!! С удачным началом сезона !!!!!
sticker
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2
La Scala (Milano)
15.02.2024 в 22:20
Ого)))). Судячи по картинці, тот сильно піднялося
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3
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Bаrcelinius
15.02.2024 в 23:14
Это што... Я вон вышел поссать при счёте 1-1, прихожу, гляжу, а там уже два гола забили. Со мной такое впервые. Обычно я только на один гол отливаю. Настроение правда не поднялось, но и не опустилось. ))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2024 в 23:31
а шо было бы, если бы посрал?)))
 
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Bаrcelinius
15.02.2024 в 23:38
Не знаю. Игра Шахтёра в конце игры не располагала к поносу, только к мочеиспусканию. )
 
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Bаrcelinius
15.02.2024 в 22:15
Пропускать на последних минутах это коронка от Шахтёра в еврокубках. Я уже внутренне всегда готов к этому. Просто спокойно жду этого, как неизбежность, как обязательную программу, как заход солнца, как неминуемый позыв после молока с винегретом.
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La Scala (Milano)
15.02.2024 в 22:18
Чекай-но, воскрешений ти наш))). А забили-то коли?
Ответить
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scorpius (Ck)
15.02.2024 в 22:22
Позыв после молока с винегретом это больше про защиту Барсы, а защита Шахтера - это китайская печенька с сюрпризом))
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La Scala (Milano)
15.02.2024 в 22:24
 
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mr.Smith
15.02.2024 в 22:13
Марсель не фонтан.Якщо в захисті так не бажати то шанси є .
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1
metall5291 (Kharkiv)
15.02.2024 в 22:13
Думал - будет хуже. В том числе потому, что у французов разгар сезона. Оказалось, Марсель не так уж силен. При аккуратной игре у Шахтера есть неплохие шансы. Удачи Шахтеру.
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7
2
La Scala (Milano)
15.02.2024 в 22:08
Добре. Змогли двічі відігратися, сподіваюся ,що на Лазурному березі Шахта зможе довести абрекофранцузам, що війна не десь там , а дуже близько і переможуть цих носатих шлємазлів
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5
5
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Bаrcelinius
15.02.2024 в 22:21
Ласкала: расизм + антисемитизм Так в протоколе и запишем.
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5
4
La Scala (Milano)
15.02.2024 в 22:26
Ні расизму , ні антисиметизму, а констатація факту
 
3
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Bаrcelinius
15.02.2024 в 22:38
война... победят...А это уже экстремизмом попахивает. Я бы даже сказал тухлой тюремной похлёбкой из селёдочных косточек...
 
1
5
La Scala (Milano)
15.02.2024 в 22:42
Ти прочитай, що казав гравець Марселю Унаї перед матчем, а потім будеш тут розумнічати
 
2
2
Море23 (Одесса)
15.02.2024 в 22:04
Сайт глючит после обновы открываешь одно а он другое выдает . кто этот гений что придумал такую обнову сайта
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3
0
Море23 (Одесса)
15.02.2024 в 22:02
15.02.2024 в 22:01Опять выпускают мертвого грузина а он даже не бежит и мяч теряет постоянно . а маленький эгинальдо носится весь матч и в борьбе и в атаке . кто купил этих мертвых ГрузиновОтветить00
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3
0
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scorpius (Ck)
15.02.2024 в 22:03
Наверное они делают вкусные шашлыки и красивые тосты для Ахметова
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5
0
La Scala (Milano)
15.02.2024 в 22:17
Азаров взагалі нуль. І прізвище в нього просто срака. Невже за прізвище його і взяли?)))
 
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scorpius (Ck)
15.02.2024 в 22:29
Спочатку взагалі казали що він Азарові, потім вже виправили на Азірова
 
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0
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scorpius (Ck)
15.02.2024 в 22:00
Очень жаль, что у Конопли проблемы с физухой и его на весь матч не хватает - у него уровень понимания футбола на порядок выше чем у Гочо. Грузин может хорошо поддержать атаку, но в защите - инфаркт с тремя рубцами, всадник без головы, короче.
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6
1
Alex-696 (Немирів)
16.02.2024 в 09:26
Судячи з останніх хвилин так 15, то проблеми з фізухою у всієї команди. Дуже пощастило, що відігрались наприкінці.
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0
0
Romerik (YNWA)
15.02.2024 в 21:55
Перед жеребкуванням ставив 60/40 на Марсель, після цього матчу 55/45 на наших. Марсель дуже проблемний. Але і в ШД фланги захисту так само. Коли вже Гочо переведуть в півзахист/вінгером. Не можу дивитися на цю клоунаду. В цілому непогані шанси на прохід. В матчі відповіді буде битися оборона ШД з атакою ШД, хто більше м'ячів пропустить/заб'є. Вірю в прохід
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4
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2024 в 21:59
нападения нормального нет
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3
1
Siren05 (Мариуполь)
15.02.2024 в 22:00
Согласен с мнением Romerik (YNWA).
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2
1
Siren05 (Мариуполь)
15.02.2024 в 22:04
Согласен с мнением Romerik (YNWA). На проход ставлю 50/50. Но в целом такое же мнение, что Марсель можно и нужно проходить. Но ШД ещё сыроват, явно не хватает официальных матчей...
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3
2
Термит (Київ)
15.02.2024 в 21:52
Дуже неоднозначні враження від гри - рахунок двічі зрівняли - молодці! Але при цьому дуже багато обрізок, втрат, пасивного втикання, пасів назад. Марсель за великим рахунком - ніякий, його можна було обігрувати, та для цього треба було бігати, відкриватися, нагнітати, а Шахтар більшу частину матчу простояв...
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2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2024 в 21:52
атаковать одним флангом и сыграть вничью на 2овнополе - это ещё нормально
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4
2
avatar
scorpius (Ck)
15.02.2024 в 21:49
Сабо: "Игроков Шахтера хватит минут на 15, не больше" Игроки Марселя после гола Эгиналду: "Йожеф, ты же обещал, че за х*йня?!!"
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7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2024 в 21:50
йожеф слабо
Ответить
3
2
aleks68
15.02.2024 в 21:50
не обращай внимания на этого дырявого пня
Ответить
1
7
Algrab (Костопiль)
15.02.2024 в 21:48
Відскочили... В Марселі буде важче, але поле, спдіваюся, краще...
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5
3
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Zidane5 (Одесса)
15.02.2024 в 21:47
Битва двух инвалидов. Егиналда зверь. Пушич - золотая скамья года. На ведодроме будет мегасложно.
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4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2024 в 21:47
столько потерь - жесть! первый гол привезли как раз из-за потери в центре поля
Ответить
3
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2024 в 21:45
гоча - грёбаный гасконец!
Ответить
5
2
avatar
scorpius (Ck)
15.02.2024 в 21:46
усов не хватает
Ответить
3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2024 в 21:46
усы есть у него - мозгов нет))
 
4
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2024 в 21:45
забросы на зубкова могли бы решить судьбу матча при большей его скорости. вот так почеттино нужно встраивать в игру мудрика, а не сопли жевать
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4
2
avatar
scorpius (Ck)
15.02.2024 в 21:45
Всех с возвращением футбола! Как для первой игры Шахтер был неплох, но наши фланги защиты и Бондаренко это полный швах.
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8
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2024 в 21:50
назарина тоже деревянненький
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0
3
miruk 81 (львів)
15.02.2024 в 21:44
Який раз переконуюсь, Азаров і Гочіашвілі гравці не рівня Шахтаря і тим більше не Ліги Чемпіонів
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6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2024 в 21:43
судья - сидр!
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2
3

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