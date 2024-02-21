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Пушич: Степаненко – "железный человек". Надеемся, он сможет сыграть с Марселем

Лига Европы

Тренер рассказал о состоянии травмированных игроков

Пушич: Степаненко – "железный человек". Надеемся, он сможет сыграть с Марселем

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич перед ответным матчем в 1/16 финала Лиги Европы с "Марселем" рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

"Крыськив не был доступен для первого матча. Но прошло несколько дней, он чувствует себя лучше. Он сегодня будет тренироваться – если завтра будет ответная реакция организма, то он будет опцией на вторую игру. Увидим. Это хороший игрок со многими способностями, хорошо показал себя на сборах, провел качественные матчи. Было плохо потерять его на первый матч, но у нас хорошая конкуренция в составе. Если он пройдет тесты, то будет доступен для выбора.

Степаненко – это "железный человек", наш капитан, отличный футболист и личность. Мы надеемся, что он сможет сыграть завтра. Он много пропустил на сборах. Сегодня на тренировке увидим, как он себя чувствует. Если все будет хорошо, он сыграет. Степаненко всегда делает все, чтобы быть готовым выйти и помочь команде. Я буду рад, если Тарас сможет сыграть", – сказал Пушич.

Напомним, что матч "Марсель" - "Шахтер" состоится в четверг, 22 февраля, и начнется в 22:00. Первый поединок завершился вничью 2:2.

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Тарас Степаненко Дмитрий Крыськив Марино Пушич
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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