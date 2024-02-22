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Конопля получил желтую и пропустит следующий еврокубковый матч Шахтера
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ФК "Шахтар" / Автор невідомий
"Шахтер" во Франции играет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".
После ничьей в первом матче 2:2, команды обменялись голами в первом тайме второго поединка. Счет к перерыву 1:1.
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Также в концовке первого тайма, срывая контратаку соперника, получил желтую карточку защитник "горняков" Ефим Конопля. Теперь он пропустит следующий еврокубковый матч "Шахтера".
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.
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