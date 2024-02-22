Конопля получил желтую и пропустит следующий еврокубковый матч Шахтера

"Шахтер" во Франции играет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

После ничьей в первом матче 2:2, команды обменялись голами в первом тайме второго поединка. Счет к перерыву 1:1.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в концовке первого тайма, срывая контратаку соперника, получил желтую карточку защитник "горняков" Ефим Конопля. Теперь он пропустит следующий еврокубковый матч "Шахтера".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.