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Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки 1/8-й финала Лиги Европы
Жеребьевка Лиги Европы: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 23.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
UEFA
Сегодня, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы.
В процедуре примут участие шестнадцать команд: восемь победителей групп на групповом раунде и восемь победителей стыкового раунда.
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Победители групп будут сеяными командами, победители стыкового раунда – не сеяными. Одну пару не могут сформировать представители одной страны.
Трансляція жеребкування 1/8-ої фіналу Ліги ЄвропиСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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