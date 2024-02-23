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Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки 1/8-й финала Лиги Европы

Лига Европы

Жеребьевка Лиги Европы: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 23.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки 1/8-й финала Лиги Европы

UEFA

Новина українською

Сегодня, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы.

В процедуре примут участие шестнадцать команд: восемь победителей групп на групповом раунде и восемь победителей стыкового раунда.

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Победители групп будут сеяными командами, победители стыкового раунда – не сеяными. Одну пару не могут сформировать представители одной страны.

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Трансляція жеребкування 1/8-ої фіналу Ліги Європи
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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