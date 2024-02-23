Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки 1/8-й финала Лиги Европы

Сегодня, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы.

В процедуре примут участие шестнадцать команд: восемь победителей групп на групповом раунде и восемь победителей стыкового раунда.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Победители групп будут сеяными командами, победители стыкового раунда – не сеяными. Одну пару не могут сформировать представители одной страны.