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Вест Хэм - Фрайбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
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Фото: Фрайбург
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Вест Хэмом" и "Фрайбургом" завершился минимальной победой немцев. Преимущество в один мяч шаткое, поэтому середняку Бундеслиги придется серьезно попотеть, чтобы сдержать лондонцев.
Матч состоится на Олимпийском стадионе в Лондоне, в четверг, 14-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:45. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 4.
Трансляція матчу Вест Гем - ФрайбургСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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