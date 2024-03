ЛЕ. Вест Хэм - Фрайбург 5:0. Показали, что первая игра была ошибкой

1/8 финала Лиги Европы. Второй матч

14.03.2024. Олимпийский стадион (Лондон)

Главный арбитр: Марко Гвида (Италия)

"Вест Хэм" - "Фрайбург" 5:0 (5:1)

"Вест Хэм": Фабьянски, Цоуфал, Мавропанос, Зума, Крессвелл, Соучек, Альварес (Филлипс 86), Пакета (Ворд-Праус 62), Боуэн (Ирти 87), Антонио (Джонсон 79), Кудус (Ингс 86)

"Фрайбург": Атуболу, Сильдилья (Рель 69), Гинтер, Гульде (Кюблер 62), Гантер, Эггештайн, Гефлер (Муслия 62), Доан, Шаллай, Грифо (Грегорич 46), Гелер (Филипп 69)

Голы: Пакета 9, Боуэн 32, Крессвелл 52, Кудус 77, 85

Предупреждения: Крессвелл 66, Альварес 74

Seat secured in the quarter-finals ???? pic.twitter.com/rvXRe2piuQ

Матч середняка АПЛ и середняка Бундеслиги. Первая игра в Германии принесла нам минимальную победу хозяев (1:0), что немного удивило. Все потому, что эти команды уже играли между собой на групповом этапе этого турнира осенью, и тогда дважды 3 очка забирали лондонцы. И все мы понимаем, что уровень английского чемпионата немного выше немецкого. Да, у команды Давида Мойеса сейчас не лучший период, но "Фрайбург" одолеть способны. Это прогнозировали на ответный матч.

Тренерский штаб "Фрайбурга" решил оставить в кармане свой главный актив. Лучший бомбардир команды в Лиге Европы Грегорич остался на скамейке запасных, чтобы в случае необходимости, усилить партнеров. "Вест Хэм", разумеется, играл первым номером. Свои намерения они сразу подкрепили голом. Уже на 9-й минуте Пакета оказался там, где нужно (а в данном случае на дальней штанге), поэтому без проблем отправил мяч в сетку. Забить второй раз можно было уже со временем, но Кудус пробил немного неточно - мяч полетел возле левой стойки.

Предыдущий промах был не проблемой. Ведь что ни удар в створ ворот - сразу гол. На 32-й минуте Боуэн протащил снаряд к центру штрафной площадки, и с линии пробил в правый нижний угол - 2:0. Первый гол для Боуэна в Лиге Европы в этом сезоне. Но он и без этого является лучшим бомбардиром "Вест Хэма". "Фрайбург" чуть больше начал владеть мячом, однако никак не мог завершить атаку хорошим последним ударом. Так и завершился первый тайм.

Jarrod scores his first European goal since that night in Prague ⚒️ pic.twitter.com/orcswASDCe