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Алонсо о матче с Вест Хэмом: мы должны играть с терпением, но в высоком темпе
Намечается интересный поединок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня на "БайАрене" в рамках 1/4 финала Лиги Европы встретятся "Байер" и "Вест Хэм". Тренер хозяев Хаби Алонсо подтвердил, Матей Ковар снова выйдет в воротах четвертьфинальном поединке.
"Мы должны играть с терпением, но в высоком темпе, и иметь хороший баланс между атакой и защитой. Только так мы сможем достичь хорошего результата и во втором матче в Лондоне. Мы все чувствуем тесную связь с компанией Bayer AG. Все в компании оказывают нам огромную поддержку. А еще есть наши замечательные болельщики. Мы в клубе работаем над тем, чтобы в конце сезона подарить каждому в городе и в команде еще больше радости", - заявил Алонсо перед игрой с "Вест Хэмом".
Напомним, что победитель этой пары сыграет с победителем итальянского противостояния "Милан"-"Рома".
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