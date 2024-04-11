Алонсо о матче с Вест Хэмом: мы должны играть с терпением, но в высоком темпе

Сегодня на "БайАрене" в рамках 1/4 финала Лиги Европы встретятся "Байер" и "Вест Хэм". Тренер хозяев Хаби Алонсо подтвердил, Матей Ковар снова выйдет в воротах четвертьфинальном поединке.

"Мы должны играть с терпением, но в высоком темпе, и иметь хороший баланс между атакой и защитой. Только так мы сможем достичь хорошего результата и во втором матче в Лондоне. Мы все чувствуем тесную связь с компанией Bayer AG. Все в компании оказывают нам огромную поддержку. А еще есть наши замечательные болельщики. Мы в клубе работаем над тем, чтобы в конце сезона подарить каждому в городе и в команде еще больше радости", - заявил Алонсо перед игрой с "Вест Хэмом".

Напомним, что победитель этой пары сыграет с победителем итальянского противостояния "Милан"-"Рома".