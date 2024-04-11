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Бенфика - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Бенфика - Марсель: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Один из самых интересных матчей дня в Лиге Европы. "Бенфика" нашего Анатоли Трубина сыграет против обидчика "Шахтера" "Марселя". Статусное противостояние. Матч состоится в 22:00.
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Лига Европы, 1/4 финала. 1-я игра
Лиссабон, Эштадиу да Луш
"Бенфика" – "Марсель" 22:00
Трансляция – Megogo
Трансляція матчу "Бенфіка" — "Марсель"Смотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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