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Бенфика - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Бенфика - Марсель: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Бенфика - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Один из самых интересных матчей дня в Лиге Европы. "Бенфика" нашего Анатоли Трубина сыграет против обидчика "Шахтера" "Марселя". Статусное противостояние. Матч состоится в 22:00.

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Лига Европы, 1/4 финала. 1-я игра

Лиссабон, Эштадиу да Луш

"Бенфика" – "Марсель" 22:00

Трансляция – Megogo

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Трансляція матчу "Бенфіка" — "Марсель"
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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