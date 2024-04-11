Тренер Бенфики - об участии в 1/4 ЛЕ: Команда очень упорно работала, чтобы попасть в эту стадию

Сегодня в Лиссабоне встретятся "Бенфика" и "Марсель". Тренер орлов Рогер Шмидт отмечает, что несмотря на не очень удачный сезон французов в их чемпионате, они хорошо играют в еврокубках.

"Это команда, которая играет в очень физический и активный футбол, и с некоторыми четкими индивидуальными качествами, ключевые игроки, такие как Обамеянг, например. Я очень хорошо знаю его из немецкой лиги, он очень хорошо играет за "Марсель", и игра, в целом, немного базируется на его индивидуальных качествах... Это четвертьфинал. Моя команда очень упорно работала, чтобы попасть в эту стадию, и теперь мы должны полностью сосредоточиться на этих двух играх и сделать все возможное, чтобы выйти в полуфинал Лиги Европы", - заявил Рогер Шмидт перед игрой.

Добавим, что для "Бенфики" этот поединок будет иметь особое значение, поскольку его посвятят Свену-Горану Эриксону, который играл за орлов. Шведскому тренеру диагностировали рак.