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Тренер Бенфики - об участии в 1/4 ЛЕ: Команда очень упорно работала, чтобы попасть в эту стадию

Лига Европы
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Слабых соперников на этой стадии не бывает

Тренер Бенфики - об участии в 1/4 ЛЕ: Команда очень упорно работала, чтобы попасть в эту стадию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в Лиссабоне встретятся "Бенфика" и "Марсель". Тренер орлов Рогер Шмидт отмечает, что несмотря на не очень удачный сезон французов в их чемпионате, они хорошо играют в еврокубках.

"Это команда, которая играет в очень физический и активный футбол, и с некоторыми четкими индивидуальными качествами, ключевые игроки, такие как Обамеянг, например. Я очень хорошо знаю его из немецкой лиги, он очень хорошо играет за "Марсель", и игра, в целом, немного базируется на его индивидуальных качествах... Это четвертьфинал. Моя команда очень упорно работала, чтобы попасть в эту стадию, и теперь мы должны полностью сосредоточиться на этих двух играх и сделать все возможное, чтобы выйти в полуфинал Лиги Европы", - заявил Рогер Шмидт перед игрой.

Добавим, что для "Бенфики" этот поединок будет иметь особое значение, поскольку его посвятят Свену-Горану Эриксону, который играл за орлов. Шведскому тренеру диагностировали рак.

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Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Марсель Рогер Шмидт
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Александр Гресь
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