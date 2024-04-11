Бывший тренер Ливерпуля - об 1/4 ЛЕ: Аталанта может победить. Они играют очень хорошо

Бывший тренер "Ливерпуля" Рафа Бенитес прокомментировал матч четвертьфинала Лиги Европы между "красными" и "Аталантой".

"Я думаю, что это будет напряженный поединок. Это будет очень сложно, но "Аталанта" может победить. Они играют очень хорошо, у них есть шанс, даже если будет очень сильный соперник. Нам нужно посмотреть, кто играет, но у них есть мотивация выиграть матч и пройти весь путь в Лиге Европы".