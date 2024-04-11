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Бывший тренер Ливерпуля - об 1/4 ЛЕ: Аталанта может победить. Они играют очень хорошо
Рафа Бенитес высказался о поединке Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stephen Pond
Бывший тренер "Ливерпуля" Рафа Бенитес прокомментировал матч четвертьфинала Лиги Европы между "красными" и "Аталантой".
"Я думаю, что это будет напряженный поединок. Это будет очень сложно, но "Аталанта" может победить. Они играют очень хорошо, у них есть шанс, даже если будет очень сильный соперник. Нам нужно посмотреть, кто играет, но у них есть мотивация выиграть матч и пройти весь путь в Лиге Европы".
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Аталанта" состоится 11 апреля. Начало - в 22:00.
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