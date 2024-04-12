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Хаби Алонсо о победе над Вест Хэмом: мы ждали своего момента
Леверкузен продолжает творить сказку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Благодаря поздним голам Йонаса Хофманна и Виктора Бонифаса, "Байер" не только одержал приятную победу над молотобойцами, но теперь имеет беспроигрышную серию из 42(!) матчей. Тренер немцев Хаби Алонсо после поединка отметил, что поединок для его команды не выдался легкой прогулкой.
"Это было непросто. Они играли очень глубоко и всегда имели много игроков в штрафной площадке. Мы ждали своего момента и он настал, хоть и с опозданием", - заявил Алонсо после очередной победы.
Добавим, что "Байер" уже может на этих выходных оформить свое первое чемпионство в Бундеслиге. Для этого им достаточно дома переиграть "Вердер".
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